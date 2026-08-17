Giochi del MediterraneoNuoto
Nuoto, l’Italia riparte dai Giochi del Mediterraneo. Tutti i convocati: occasione per giovani e seconde linee
Archiviato l’appuntamento con gli Europei di Parigi, la stagione della Nazionale italiana di nuoto prosegue con un’altra importante competizione internazionale. Dal 22 al 25 agosto, infatti, gli azzurri saranno protagonisti dei Giochi del Mediterraneo 2026, ospitati da Taranto. Le gare si svolgeranno presso lo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala.
Sarà un’edizione dal significato speciale soprattutto per Benedetta Pilato. La nuotatrice pugliese avrà infatti l’opportunità di gareggiare davanti al pubblico della sua città natale, una motivazione ulteriore per puntare a prestazioni di alto livello. Insieme ad Alberto Razzetti, Pilato rappresenterà uno dei principali punti di riferimento della squadra italiana, chiamata a essere protagonista in vasca.
Il gruppo femminile sarà composto da Giada Alzetta, Agata Maria Ambler, Lisa Angiolini, Matilde Biagiotti, Alessia Bianchi, Martina Biasioli, Paola Borrelli, Elena Capretta, Antonietta Cesarano, Noemi Cesarano, Costanza Cocconcelli, Chiara Della Corte, Sara Franceschi, Anna Chiara Mascolo, Irene Mati, Bianca Nannucci, Anna Pirovano, Sofia Sartori, Azzurra Sbaragli, Viola Scotto Di Carlo, Chiara Tarantino, Federica Toma e Francesca Zucca.
Nutrita anche la rappresentanza maschile, con Lorenzo Ballarati, Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Daniele Del Signore, Matteo Diodato, Lorenzo Gargani, Ivan Giovannoni, Giovanni Guatti, Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Flavio Mangiamele, Christian Mantegazza, Davide Marchello, Gianluca Messina, Emanuele Potenza, Andrea Prapugicu, Alessandro Ragaini, Victor Sanin, Simone Spediacci, Edoardo Valsecchi e Matteo Venini.
Per l’Italia si apre dunque un nuovo capitolo della stagione, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste della manifestazione e arricchire il bilancio azzurro con risultati di rilievo.