Lotta, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Torna il medagliato olimpico Abraham Conyedo

Da sabato 22 a martedì 25 agosto si disputeranno le competizioni di lotta valevoli per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nello specifico sarà il PalaWojtyla di Martina Franca ad ospitare gli eventi di greco-romana (cinque), stile libero maschile (sei) e femminile (sei), in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista mettendo nel mirino il maggior numero possibile di medaglie.

Il Paese ospitante della ventesima edizione della rassegna multisportiva aperta alle nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum verrà rappresentato da un lottatore in ciascuna delle diciassette categorie in programma. Nella greco-romana sono stati convocati Gabriele Pucher (60 kg), Jacopo Sandron (67 kg), Luca Dariozzi (77 kg), Leon Rivalta (87 kg) e l’esperto Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).

Nella lotta libera maschile fari puntati sul bronzo olimpico di Tokyo 2021 Abraham Conyedo, impegnato tra i pesi massimi (125 kg), mentre gli altri azzurri selezionati sono Angelo Pirrone (57 kg), Daniele Gubbiotti (65 kg), Luca Finizio (74 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) e Benjamin Konrad Honis (97 kg).

Ambizioni importanti infine nel settore femminile, dove l’Italia schiererà le medagliate europee Emanuela Liuzzi (50 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg) oltre a Immacolata Danise (62 kg), Laura Godino (68 kg) e le giovani promesse Naomi Liuzzi (53 kg) e Fabiana Rinella (57 kg).