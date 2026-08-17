Badminton, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Presenti tutti gli azzurri in gara ai Mondiali

Dai Mondiali di Nuova Delhi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto: l’Italia del badminton, attualmente impegnata in India nella rassegna iridata, tornerà subito a casa per prendere parte alla manifestazione ospitata in Puglia, che per lo sport del volano ospiterà tutti gli incontri a Francavilla Fontana dal 22 al 28 agosto.

Contingente massimo per l’Italia in tutti i cinque tabelloni previsti: in Puglia saranno presenti tutti i cinque azzurri presenti ai Mondiali, che saranno raggiunti da altri tre italiani. Ciascuno degli otto atleti in gara, dunque, prenderà parte a due specialità.

Come ai Mondiali saranno in gara nel singolare maschile Giovanni Toti e Fabio Caponio, i quali faranno coppia in doppio, mentre nel singolare femminile, a fianco di Yasmine Hamza, reduce dall’eliminazione odierna in India, ci sarà Gianna Stiglich, con le due che, allo stesso modo degli uomini, giocheranno assieme in doppio.

L’altra coppia azzurra nel doppio maschile sarà formata da Matteo Massetti e David Salutt, mentre le altre due italiane in gara nel doppio femminile sarà composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin, a loro volta eliminate oggi in India. Nel doppio misto Salutt farà coppia con Corsini, mentre Massetti giocherà assieme a Piccinin.

CONVOCATI BADMINTON GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Singolare maschile

Giovanni Toti

Fabio Caponio

Singolare femminile

Gianna Stiglich

Yasmine Hamza

Doppio maschile

Giovanni Toti/Fabio Caponio

Matteo Massetti/David Salutt

Doppio femminile

Yasmine Hamza/Gianna Stiglich

Martina Corsini/Emma Piccinin

Doppio misto

David Salutt / Martina Corsini

Matteo Massetti / Emma Piccinin