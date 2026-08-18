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Tour de l’Avenir 2026: orari delle 7 tappe, dove vederlo in tv e streaming
Nel calendario internazionale assume, per gli under 23, il medesimo valore del Tour de France. Scatta giovedì 20 e si conclude mercoledì 26 agosto il Tour de l’Avenir. La storica corsa a tappe, giunta all’edizione numero 62, prende il via da Ouistreham Riva-Bella e si conclude a Ceresole Reale Lago-Serrù dopo aver percorso oltre novecento chilometri in sette tappe.
I partecipanti si sfidano per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Paul Seixas, vincitore dello scorso anno davanti al belga Jarno Widar e al norvegese Jorgen Nordhagen. Lorenzo Finn, in quell’occasione, aveva chiuso al quarto posto a soli tre secondi dal gradino più basso del podio.
Il ligure, reduce dal trionfo nel Giro d’Italia NextGen e dai primi successi nelle corse professionistiche, parte all’assalto per puntare al bersaglio grosso e raccogliere ulteriori conferme su quel processo di maturazione che lo porterà al passaggio da professionista nel 2027.
Come seguire il Tour de l’Avenir? La corsa non godrà di alcuna copertura televisiva. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport proporrà la diretta live testuale di tutte le tappe.
PROGRAMMA TOUR DE L’AVENIR 2026
Giovedì 20 agosto – Prima tappa Ouistreham Riva-Bella-Argentan (151,9 chilometri)
Orario di partenza: 12:30
Orario di arrivo: 16:30
Venerdì 21 agosto – Seconda tappa Nogent-le-Rotrou–Amboise (116,3 chilometri)
Orario di partenza: 14:00
Orario di arrivo previsto: 16:50
Sabato 22 agosto – Terza tappa Vierzon–Saint Vallier (230,9 chilometri)
Orario di partenza: 09:55
Orario di arrivo previsto: 15:45
Domenica 23 agosto – Quarta tappa Saint Vallier–Semur-en-Auxois (150,8 chilometri)
Orario di partenza: 11:00
Orario di arrivo previsto: 14:55
Lunedì 24 agosto – Quinta tappa Les Carroz–Flaine (11,4 chilometri)
Orario di partenza: 16:00
Orario di arrivo previsto: 17:40
Martedì 25 agosto – Sesta tappa Châtillon-sur-Cluses–Val d’Isère – Col de l’Iseran (149 chilometri)
Orario di partenza: 11:00
Orario di arrivo previsto: 16:10
Mercoledì 26 agosto – Settima tappa Strambino – Ceresole Reale – Lago Serrù (127,8 chilometri)
Orario di partenza: 12:00
Orario di arrivo previsto: 16:00
DOVE VEDERE IL TOUR DE L’AVENIR 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport
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