Giro di Germania 2026, la UAE punta all’ennesima vittoria. Tutti contro Isaac del Toro

In attesa dell’inizio della Vuelta a España 2026, il ciclismo internazionale guarda alla Germania, visto che da mercoledì comincerà proprio il Giro di Germania, corsa che avrà un prologo iniziale e poi quattro tappe. Saranno 740 chilometri da Bad Orb ad Heilbronn e sicuramente ci sarà un nuovo campione visto che il norvegese Søren Wærenskjold, vincitore lo scorso anno, non sarà presente.

La startlist non è ancora completa, ma sicuramente la squadra da battere sarà come quasi sempre accade la UAE Team Emirates – XRG, che avrà sicuramente in Isaac Del Toro il suo leader assoluto. Una formazione totalmente dedicata al messicano, visto che con lui ci saranno anche il portoghese Antonio Morgado o il tedesco Nils Politt.

Il Giro di Germania 2026 comincerà dunque con un prologo di poco meno di tre chilometri a Bad Orb; mentre la prima tappa sarà decisamente movimentata con tanti saliscendi e dunque già importante per la classifica generale. La seconda tappa in linea, con arrivo a Offenbach an der Queich, sarà una frazione completamente dedicata ai velocisti.

Attenzione, invece, alla terza frazione, che attraverserà la Foresta del Palatinato e che avrà anche la doppia salita di Kalmit, con un circuito finale che sarà da ripetere più volte fino al traguardo di Bad Dürkheim. L’ultima tappa avrà partenza ed arrivo ad Heilbronn su un percorso sicuramente movimentato e che potrebbe ancora dare spazio per qualche attacco in ottica classifica generale.