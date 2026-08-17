Jonas Vingegaard conferma: “Stagione finita, l’obiettivo è prepararmi al meglio per il 2027”

Si chiude ufficialmente in data 17 agosto la stagione di Jonas Vingegaard, che ha annunciato tramite il sito ufficiale della Visma | Lease a Bike la decisione di terminare in anticipo il suo 2026 agonistico. Il formidabile scalatore danese si concentrerà sul recupero dalla frattura alla clavicola riportata dopo una brutta caduta nel corso della quindicesima tappa dell’ultimo Tour de France.

“Dopo un periodo di gare lungo e intenso, era comunque previsto un periodo di recupero dopo il Tour de France. A causa dell’infortunio alla clavicola, ho dovuto posticipare la ripresa degli allenamenti e non mi sarà possibile tornare ai massimi livelli nel prossimo futuro. L’obiettivo è prepararmi al meglio per gli obiettivi della stagione 2027. Ne discuterò con la squadra nei prossimi giorni“, dichiara Vingegaard.

Marc Reef, direttore sportivo del team olandese, ha spiegato: “Come annunciato all’inizio della stagione, avremmo fatto il punto sulla parte restante della stagione dopo il Tour de France. Dopo un periodo intenso con molte giornate di gara e la frattura alla clavicola subita da Jonas durante il Tour de France, è meglio per lui concentrarsi sul 2027. Insieme a Jonas, nelle prossime settimane valuteremo il giusto programma di allenamento e gli obiettivi per il nuovo anno“.

Il 29enne due volte vincitore della Grande Boucle non parteciperà dunque al Giro di Lombardia, agli Europei e ai Mondiali di fine stagione.