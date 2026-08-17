Ciclismo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo

In un mese di agosto che ha regalato soddisfazioni straordinarie in serie allo sport tricolore, l’Italia è pronta a mettersi ancora in evidenza in un nuovo prestigioso evento internazionale. Si svolgeranno a Taranto da venerdì 21 agosto fino a giovedì 3 settembre i Giochi del Mediterraneo.

Nel tradizionale evento multidisciplinare a cui partecipano le nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo non può ovviamente mancare spazio per il ciclismo. Il programma prevede la disputa delle due cronometro sabato 22 agosto e delle prove in linea lunedì 24 agosto.

Le gare contro il tempo si disputeranno su un percorso cittadino di 17 chilometri: le donne gareggeranno alle 11:00, gli uomini alle 13:30. Per le prove su strada la corsa femminile, la cui partenza è prevista alle 9:00, si svolgerà su un percorso di 90 chilometri, la maschile, che inizierà alle 13:30, su uno di 140.

In campo femminile saranno Martina Fidanza ed Elena Cecchini a disputare la crono, mentre per la prova su strada il quartetto tricolore sarà completato da Rachele Barbieri e Barbara Guarischi. A difendere i colori azzurri nella cronometro maschile saranno Mirco Maestri e Luca Giaimi. La formazione per la prova in linea comprenderà anche Tommaso Dati e Federico Iacomoni.