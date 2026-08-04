Chiara Pellacani nella leggenda: “Non mi sembra vero, spero di scrivere tante altre pagine di storia”

Una donna in missione. Chiara Pellacani non si ferma più e cala il poker, dominando da un capo all’altro anche la finale dal trampolino 3 metri e ottenendo il quarto oro su altrettante gare disputate sin qui ai Campionati Europei di tuffi 2026. L’azzurra ha stabilito un record storico, diventando la prima di sempre (uomini compresi) a ottenere quattro titoli in una singola edizione della rassegna continentale, e tra un paio di giorni potrà andare a caccia del pokerissimo nel sincro in coppia con Elisa Pizzini (oggi quarta).

La 23enne romana non si è però limitata a vincere, in un contesto privo di alcune tra le migliori al mondo come le cinesi e l’australiana Maddison Keeney, effettuando cinque tuffi straordinari e firmando il nuovo primato personale con 358,05 punti complessivi. “Sono contentissima e non mi sembra quasi vero. I tre metri sono nel mio cuore e sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara. Non pensavo tanto al risultato ma proprio alle mie sensazioni e a come saltare sul trampolino“, il suo commento al termine della finale.

“Amo questo sport e sto veramente dando tutto nella quotidianità. Non so neanche spiegarlo a parole ma sono davvero tanto soddisfatta. Spero che questo aiuti anche un po’ il nostro sport ad avere un pochino più di visibilità, perché è uno sport bellissimo, e che più giovani si avvicinino ad esso“, aggiunge Pellacani dopo l’ennesima lunga giornata del suo Europeo.

Sui grandi traguardi che sta raggiungendo: “Mi auguro di scrivere ancora tante pagine di storia, perché ci metto il cuore. Non penso ai record: solo a vivere il momento e divertirmi. Credo sia un mio punto di forza. I punteggi sia dal metro che dai tre metri sono davvero buonissimi oltre a costituire il mio record. È il risultato del nostro lavoro quotidiano tra Miami e Roma“.