Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Azzurri chiamati a dettare legge. Rossetti e Stanco guidano la spedizione

Un unico obiettivo: dettare legge, a casa propria. Cresce sempre di più l’attesa in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, celeberrima rassegna multisport arrivata alla sua ventesima edizione e quest’anno di scena in Italia, precisamente a Taranto, in Puglia. Tra le tante discipline da tenere sotto stretta osservazione, quella del tiro a volo occuperà come sempre una posizione di lusso, capace di fare bene con praticamente tutti gli azzurri a sua disposizione.

In linea generale, il roster tricolore impegnato in pedana sarà caratterizzato dal solito buon bilanciamento tra esperienza e prospetto. Nella specialità dello skeet, l’Italia si affiderà al quartetto iper competitivo formato da Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Diana Bacosi e Sara Bongini.

Nel trap invece cercheranno di farsi spazio Mauro De Filippis, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa ed Emanuele Buccolieri. Ricordiamo che in questa specialità è prevista anche la prova mista, programmata nelle battute finali della manifestazione.

Riportiamo di seguito i nominativi degli otto tiratori convocati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

TIRO A VOLO: CONVOCATI DELL’ITALIA PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Trap

Mauro De Filippis

Emanuele Buccolieri

Silvana Maria Stanco

Erica Sessa

Skeet