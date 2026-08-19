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Tiro a volo

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Azzurri chiamati a dettare legge. Rossetti e Stanco guidano la spedizione

Pubblicato

5 minuti fa

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Gabriele Rossetti
Gabriele Rossetti / IPA Agency

Un unico obiettivo: dettare legge, a casa propria. Cresce sempre di più l’attesa in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, celeberrima rassegna multisport arrivata alla sua ventesima edizione e quest’anno di scena in Italia, precisamente a Taranto, in Puglia. Tra le tante discipline da tenere sotto stretta osservazione, quella del tiro a volo occuperà come sempre una posizione di lusso, capace di fare bene con praticamente tutti gli azzurri a sua disposizione.

In linea generale, il roster tricolore impegnato in pedana sarà caratterizzato dal solito buon bilanciamento tra esperienza e prospetto.  Nella specialità dello skeet, l’Italia si affiderà al quartetto iper competitivo formato da Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Diana Bacosi e Sara Bongini. 

Nel trap invece cercheranno di farsi spazio Mauro De Filippis, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa ed  Emanuele Buccolieri. Ricordiamo che in questa specialità è prevista anche la prova mista, programmata nelle battute finali della manifestazione. 

Riportiamo di seguito i nominativi degli otto tiratori convocati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. 

TIRO A VOLO: CONVOCATI DELL’ITALIA PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Trap

  • Mauro De Filippis
  • Emanuele Buccolieri
  • Silvana Maria Stanco
  • Erica Sessa
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Skeet

  • Gabriele Rossetti
  • Erik Pittini
  • Diana Bacosi
  • Sara Bongini
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