Tiro a segno, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Monna e Maldini guidano la spedizioen

Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sugli attesissimi Giochi del Mediterraneo 2026, importante competizione multisport promossa dal Comitato Olimpico che quest’anno si svolgerà proprio nel nostro Paese, per la precisione in quel di Taranto. Tra le discipline più in vista non può che esserci anche quella del tiro a segno, dove la Nazionale azzurra si presenterà con grandi, se non grandissime ambizione.

Ma quali sono gli atleti che prenderanno parte all’evento? Inutile dire che i fari saranno principalmente puntati su Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, già in auge in occasione degli ultimi Giochi di Parigi 2024 (dove hanno conquistato rispettivamente un argento ed un bronzo) e motivati a meravigliare il pubblico pugliese. Con loro ci saranno anche Alessandra Fait e Margherita Brigida Veccaro che, oltre alla prova individuale, concorreranno con i due compagni di squadra anche nella gara a squadre miste.

Nella carabina ad aria compressa ci sarà spazio invece per altri due rappresentanti ormai di lungo corso. Stiamo parlando di Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo, pronti a condividere la pedana anche son Sofia Ceccarello e Carlotta Salafia, due tiratrici in ottimo spolvero impegnate anche loro nella prova a carattere misto.

Riportiamo di seguito i nominativi degli otto azzurri che prenderanno parte ai prossimi Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda lo sport del tiro a segno:

TIRO A SEGNO, GIOCHI DEL MEDITERRANEO, I CONVOCATI DELL’ITALIA

Uomini

Edoardo Bonazzi — carabina ad aria compressa 10 m + carabina ad aria compressa 10 m a squadre miste.

— carabina ad aria compressa 10 m + carabina ad aria compressa 10 m a squadre miste. Federico Nilo Maldini — pistola ad aria compressa 10 m + pistola ad aria compressa 10 m a squadre miste.

— pistola ad aria compressa 10 m + pistola ad aria compressa 10 m a squadre miste. Paolo Monna — pistola ad aria compressa 10 m + pistola ad aria compressa 10 m a squadre miste.

— pistola ad aria compressa 10 m + pistola ad aria compressa 10 m a squadre miste. Danilo Dennis Sollazzo — carabina ad aria compressa 10 m + carabina ad aria compressa 10 m a squadre miste.

Donne