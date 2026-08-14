Thomas Ceccon distante dal vertice nei 50 dorso. Knedla sorprende i russi!

Thomas Ceccon si deve accontentare del settimo posto al termine della finale dei 50 dorso ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. Sfuma dunque la seconda medaglia individuale della manifestazione per il fenomeno azzurro, che aveva saputo conquistare un bronzo di spessore nei 200 oltre ad una quarta piazza sui 50 farfalla.

Ceccon, da sempre per caratteristiche non uno specialista della singola vasca almeno a dorso, si è spinto tutto sommato abbastanza vicino al suo primato personale (24.40 per aggiudicarsi l’argento continentale a Roma 2022) peggiorando però di quasi un decimo rispetto al crono firmato ieri in semifinale (24.45) e chiudendo in settima piazza con 24.54 anche e soprattutto a causa di una partenza imperfetta.

Per quanto riguarda il discorso medaglie è saltato il banco, con il 21enne Miroslav Knedla che ha trovato la gara perfetta bruciando per un’incollatura i due grandi favoriti della vigilia. Il giovane ceco si è imposto toccando la piastra in 24.11, appena un centesimo davanti al primatista mondiale Kliment Kolesnikov (24.12). Bronzo all’altra russo Pavel Samusenko in 24.13, mentre arriva un quarto posto beffardo per il greco Apostolos Christou (24.14) a soli 3 centesimi dall’oro.