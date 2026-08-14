Nuoto
Leon Marchand mette le cose in chiaro nei 200 farfalla, Razzetti risponde presente
Leon Marchand sale di colpi dopo una batteria in totale controllo e firma il miglior tempo nelle semifinali dei 200 farfalla ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. In casa Italia il bilancio è agrodolce, con un convincente Alberto Razzetti promosso in finale ed il giovane emergente Andrea Camozzi escluso dall’ultimo atto nonostante una gara tutta all’attacco.
Il beniamino del pubblico francese, impegnato in questa rassegna continentale con un programma gare ridotto per via di un problema fisico, si conferma il favorito d’obbligo per la medaglia d’oro sulla distanza delle quattro vasche a farfalla stampando un notevole 1:53.95 (con un ultimo 50 in gestione da 31.11) che lo proietta davanti a tutti nella graduatoria combinata delle semifinali davanti all’ungherese Richard Marton (1:54.47).
In terza posizione troviamo il 27enne azzurro Razzetti, che ha dominato di fatto la seconda batteria di semifinale replicando quasi al centesimo il tempo realizzato al mattino (1:54.64) con un solido 1:54.67. Il nuotatore ligure, già argento in questa edizione degli Europei nei 400 misti, propone dunque la sua candidatura per il podio dovendo però vedersela anche con il magiaro Hubert Kos (1:55.13), lo spagnolo Arbidel Gonzalez Alvarez (1:55.23), il greco Apostolos Siskos (1:55.55) ed i gemelli polacchi Krzysztof (1:55.55) e Michal Chmielewski (1:55.88).
Fuori dalla top8 il secondo italiano in gara Camozzi, classe 2005, che ha provato un passaggio aggressivo rimanendo in scia al “Razzo” ma pagando dazio nell’ultima vasca e non andando oltre l’undicesimo crono assoluto in 1:56.06 dopo aver nuotato sotto l’1:56 in mattinata.