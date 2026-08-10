Nuoto
Thomas Ceccon approda in finale nei 50 farfalla e reciterà da outsider agli Europei
Ci siamo. La prima sessione serale degli Europei in vasca lunga di Parigi si apre con la qualificazione in finale di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Il campione europeo del 2022 su questa distanza rientra nei migliori otto velocisti del continente grazie ad un buon 22.71 nuotato nella seconda semifinale che lo pone al quinto posto in una gara che per ora è stata tra i 50 farfalla più veloci di sempre. Serviva infatti nuotare sotto 22.75 per poter accedere all’atto conclusivo.
Fuori invece Lorenzo Gargani, che non riesce a replicare la prestazione della mattinata, dove aveva ottenuto la sua miglior nuotata di sempre in 23.18, e si ferma al quindicesimo posto con 23.29, comunque la sua seconda miglior prestazione in carriera.
Questa volta senza problema tecnico del costume, Ceccon parte al fianco del campione olimpico Kristof Milak, e con un tempo di reazione di 0.68, realizza la terza prestazione italiana di sempre. Il miglior risultato di Ceccon rimane il record italiano di 22.67 fissato a Singapore l’anno scorso, con il quale conquistò il bronzo mondiale alle spalle di Ponti e Grousset.
Ancora una volta l’atleta allenato da Alberto Burlina si tuffa in acqua nella stessa serie del campione del mondo Maxime Grousset, scatenando così la folla presente al Centro Aquatico Olimpico di Parigi, che esalta i nuotatori e contribuisce forse ad aumentare la qualità delle prestazioni. Proprio il francese infatti realizza infatti lo stesso identico tempo della mattina, 22.49, ma si fa sorprendere dal russo Egor Kornev, così come il pubblico francese, visibilmente deluso al tocco. Il 22enne, che gareggia sotto la bandiera degli atleti neutrali B, nuota infatti il tempo migliore delle semifinali, stabilendo con 22.36 il nuovo record dei Campionati, a soli otto centesimi dal record del mondo di Andrii Govorov.
Dalla prima semifinale di Lorenzo Gargani arriva invece il crono di Noè Ponti che lo porterà direttamente in corsia cinque, al fianco dell’antagonista francese. Lo svizzero ha migliorato ancora il primato stagionale portandolo dal 22.69 di questa mattina al 22.59 di questo pomeriggio.
Completano l’ottetto il portoghese Diogo Matos Ribeiro in 22.68, Luca Nik Armbruster , tedesco che firma lo stesso tempo dell’azzurro, 22.71, l’atleta bielorusso Grigori Pekarski con 22.75 e il campione olimpico dei 200 farfalla prestato alla velocità Kristof Milak con 22.75.