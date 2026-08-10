Thomas Ceccon e il primo imprevisto: “Problema con il costume. Tante gare, i 50 farfalla li ho preparati meno”

Obiettivo centrato per Thomas Ceccon nella mattinata degli Europei di nuoto 2026. L’azzurro ha infatti strappato il pass per le semifinali dei 50 farfalla, chiudendo l’ottava ed ultima batteria in terza posizione con il crono di 23″10, il nono dell’overall. Un esordio controllato per il classe 2001 che avrà modo di migliorarsi nel pomeriggio per cercare l’accesso alla finale continentale.

Ultima batteria che ha visto protagonista anche il campione del mondo in carica Maxime Grousset che ha stampato il miglior crono complessivo in 22″49. Accede alla semifinale anche Lorenzo Gargani, abile a toccare la piastra in 23″18. Ceccon ha commentato la sua prova ai microfoni di Rai Sport, sottolineando la difficoltà dell’esordio: “Abbiamo iniziato… Questa mattina ho avuto un piccolo problema con il costume, ma niente di grave. L’inizio è sempre un po’ faticoso, devo un attimo ingranare. Per questa mattina va bene così”.

Spiegando il problema al suo costume: “Abbiamo un cartellino sul costume con un QR code, oggi non c’era e non potevo gareggiare. Da bravo professionista non ne avevo due, o gareggiavo con il costumino o aspetto che me ne portino un altro. Mancavano dieci minuti alla gara, ma me ne hanno portato un altro, ho fatto un po’ di fretta”.

Sul suo Europeo colmo di eventi ha concluso: “Sarà un campionato importante con tante gare, voglio andare forte. Ho lavorato tanto, forse nei 50 un po’ meno rispetto alle altre gare. Sono fiducioso”.