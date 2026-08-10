Nuoto
Ceccon e Gargani avanzano nei 50 farfalla. Grousset fa sognare la Francia
Le prime gare degli Europei di nuoto in vasca lunga di Parigi 2026 sono già iniziate, ed è il tempo delle batterie dei 50 farfalla.
Prime serie che non evidenziano nessuna prestazione di gran rilievo, ma dalla sesta batteria iniziano ad entrare in acqua fautori di prestazioni eccellenti
Al Centro Aquatico Olimpico di Parigi sono infatti in sei a nuotare sotto i 23 secondi.
Questi i qualificati:
- Grousset (FRA) 22.49
- Ponti (SUI) 22.69
- Kornev (NAB) 22.70
- Bilas (GRE) 22.93
- Milak (HUN) 22.96
- Pekarski (NAA) 22.97
- Matos Ribeiro (POR) 23.04
- Niewold (NED) 23.09
- Ceccon (ITA) 23.10
- Armbruster (GER) 23.12
- Iurchenko (NAB) 23.16
- Gargani (ITA) 23.18
- Mihalache (ROU) 23.23
- Tribuntsov (EST) 23.24
- Zaitsev (EST) 23.29
- Baez (FRA) 23.31
Nella penultima batteria è il campione del mondo in vasca corta Noe Ponti a conquistare la testa, realizzando subito la sua migliore prestazione stagionale in 22.69. Ultima batteria che vede i campione del mondo in carica Maxime Grousset al fianco di Thomas Ceccon in un’atmosfera che sembra quella di una finale olimpica. A poche settimane dall’infortunio il francese realizza il notevole tempo di 22.49. Al mattino. Ancor in recupero dalla frattura al piede. Nono tempo per l’azzurro che accede alle semifinali e tocca il muro in 23.10.
Dentro anche Lorenzo Gargani, partito in corsia otto nella stessa compagnia di Ceccon. Il campione italiano in carica ottiene 23.18, dodicesimo tempo, e realizza così il suo nuovo primato personale, superando il precedente 23.30 ottenuto a Roma nel 2024.
Michele Lamberti conclude in venticinquesima posizione, ottenendo il tempo di 23.50, che non lo premia con un posto in semifinale, cui requisito era nuotare sotto i 23.29, ma rappresenta la sua nuova miglior prestazione di due centesimi.
Rimane invece decisamente fuori dall’atto conclusivo Michele Busa. Il suo 24.06 nuotato in quarta batteria non basta per andare oltre alla quarantasettesima posizione. Il suo personale di 23.72 realizzato a Riccione 2025 non sarebbe comunque stato sufficiente per avanzare. Ottimo test ad ogni modo in vista per i 100 farfalla, in vasca lunga più adatto alle sue caratteristiche.