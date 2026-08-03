Test Match, il calendario dell’estate nell’Emisfero Sud

Archiviata la lunga estate del Nations Championship e dei Mondiali Under 20, il rugby internazionale si concede una breve pausa prima di tornare protagonista con uno dei periodi più affascinanti della stagione. Tra agosto e settembre il palcoscenico si sposta interamente nell’emisfero Sud, dove prenderanno il via una serie di sfide di altissimo livello che vedranno coinvolte Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia, Argentina e Giappone. Il programma più atteso è senza dubbio la Rugby’s Greatest Rivalry, il tour che porterà gli All Blacks ad affrontare per quattro volte gli Springboks, alternando ai test match contro la nazionale campione del mondo anche le sfide contro le quattro franchigie sudafricane dello United Rugby Championship.

La Nuova Zelanda inizierà il proprio viaggio affrontando nell’ordine Stormers (7 agosto), Sharks (11 agosto), Bulls (15 agosto) e Lions (25 agosto), prima e tra un test e l’altro contro il Sudafrica. I primi due confronti tra le due grandi potenze del rugby mondiale sono in programma il 22 agosto a Johannesburg e il 29 agosto a Città del Capo. Il 5 settembre il FNB Stadium ospiterà una giornata speciale con il doppio appuntamento tra Springbok Women e Black Ferns, seguito dal terzo confronto maschile, mentre il gran finale arriverà il 12 settembre negli Stati Uniti, a Baltimora, dove si chiuderà una serie destinata ancora una volta a catalizzare l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Non mancheranno però gli altri incroci internazionali. L’8 agosto il Sudafrica inizierà il proprio percorso affrontando l’Argentina, mentre nello stesso fine settimana prenderà il via il doppio confronto tra Giappone e Australia, con gara di ritorno il 15 agosto a Townsville. Successivamente saranno i Wallabies a trasferirsi in Sudamerica per una doppia sfida contro i Pumas: il 29 agosto a Jujuy e il 5 settembre a Mendoza. Un calendario ricco di appuntamenti che offrirà indicazioni importanti sullo stato di forma delle grandi nazionali dell’emisfero australe in vista dei prossimi impegni internazionali.

Test match – calendario

8 agosto, Giappone v Australia

8 agosto, Argentina v Sudafrica

15 agosto, Australia v Giappone

22 agosto, Sudafrica v All Blacks

29 agosto, Argentina v Australia

29 agosto, Sudafrica v All Blacks

5 settembre, Argentina v Australia

5 settembre, Sudafrica v All Blacks

12 settembre, Sudafrica v All Blacks