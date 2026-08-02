Rugby femminile, Alyssa D’Incà si infortuna in Nazionale: i tempi di recupero

Si è chiuso il primo ritiro della Nazionale italiana di rugby femminile sotto la guida del commissario tecnico ad interim Plinio Sciamanna, subentrato a Fabio Roselli: 31 azzurre si sono radunate a Corvara, in Badia, dal 27 al 31 luglio, e purtroppo arrivano anche brutte notizie dall’infermeria.

Se da un lato ci sono stati i positivi rientri in squadra della capitana Elisa Giordano e di Francesca Sgorbini, dall’altro lo staff medico della Nazionale comunica l’infortunio di Alyssa D’Incà, giocatrice del Blagnac Rugby, che vanta 40 caps in azzurro.

D’Incà nel corso di una delle sessioni di allenamento ha riportato un trauma al dito indice della mano sinistra: gli esami strumentali a cui è stata sottoposta hanno evidenziato una frattura della falangina: l’azzurra, per questo motivo non sarà disponibile per il raduno della Nazionale che si terrà a Merano dal 17 al 23 agosto.