Classifica Tour de France femminile 2026, terza tappa: Haugset in maglia gialla, Longo Borghini in top-10

La terza tappa del Tour de France femminile 2026 ha cambiato volto alla corsa, portando il gruppo dalla Svizzera alla Francia e inaugurando un terreno decisamente più selettivo rispetto alle prime due frazioni. I 156,5 chilometri tra Ginevra e Poligny hanno rappresentato il primo vero banco di prova per le pretendenti alla classifica generale, grazie a un percorso movimentato e a un dislivello complessivo di circa 2.413 metri.

Dopo un avvio di Tour favorevole alle velociste, il tracciato ha proposto un profilo capace di rimescolare le carte. Le difficoltà altimetriche del Col de la Faucille, della Côte de Lajoux, del Col de la Savine e della Côte de Chaux-Champagny hanno reso la corsa più nervosa e selettiva, costringendo le squadre a gestire ritmo, energie e posizionamento con grande attenzione.

Sul piano tattico, la frazione ha offerto numerosi spunti. Le caratteristiche del percorso hanno favorito le iniziative da lontano delle passiste-scalatrici, che hanno trovato nelle salite il terreno ideale per tentare di sorprendere il gruppo. Allo stesso tempo, le formazioni delle atlete più veloci hanno avuto la possibilità di organizzare l’inseguimento, nella speranza di mantenere compatto il plotone fino agli ultimi chilometri.

La terza frazione ha quindi segnato un passaggio importante nell’economia del Tour de France femminile 2026. Dopo le prime tappe dominate dalla velocità, la corsa ha iniziato a mettere in risalto le qualità delle atlete più complete, aprendo la strada a una settimana in cui strategia, condizione fisica e capacità di interpretare il percorso hanno assunto un peso sempre maggiore.

Di seguito la classifica aggiornata dopo la terza tappa:

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE FEMMINILE DOPO TERZA TAPPA

1 46 ▲45 Haugset Sigrid Ytterhus Uno-X Mobility 11:17:56

2 2 — Le Court-Pienaar Kim AG Insurance – Soudal Team +8″ / +2:02

3 3 — Vollering Demi FDJ United – SUEZ +4″ / +2:06

4 4 — Rüegg Noemi EF Education-Oatly +2:10

5 11 ▲6 Vos Marianne Team Visma | Lease a Bike +2:10

6 6 — Longo Borghini Elisa EF Education-Oatly +2:10

7 5 ▼2 Kerbaol Cédrine UAE Team L’IMAD +2:10

8 7 ▼1 Niewiadoma Kasia CANYON//SRAM +2:10

9 8 ▼1 Pieterse Puck Fenix-Premier Tech +2:10

10 9 ▼1 Ferrand-Prévot Pauline Team Visma | Lease a Bike +2:10

11 10 ▼1 Reusser Marlen Movistar Team +2:10

12 12 — Fisher-Black Niamh Lidl – Trek +2:15

13 13 — Blasi Paula UAE Team L’IMAD +2:18

14 14 — García Mavi UAE Team L’IMAD +2:18

15 15 — Niedermaier Antonia Lidl – Trek +2:18

16 17 ▲1 Holmgren Isabella CANYON//SRAM +2:18

17 16 ▼1 Berthet Juliette FDJ United – SUEZ +2:18

18 18 — van der Breggen Anna Team SD Worx – Protime +2:18

19 19 — de Jong Thalita Human Powered Health +2:26

20 21 ▲1 Trinca Colonel Monica Liv AlUla Jayco +2:26

21 20 ▼1 Morier Émilie St Michel – Preference Home – Auber93 +2:26

22 22 — Mul Malwina Cofidis Women Team +2:29

23 23 — Ostolaza Usoa Laboral Kutxa – Fundación Euskadi +2:29

24 24 — Kastelijn Yara Fenix-Premier Tech +2:29

25 25 — Gery Célia FDJ United – SUEZ +2:32

26 31 ▲5 de Vries Femke Team Visma | Lease a Bike +2:40

27 34 ▲7 Włodarczyk Dominika UAE Team L’IMAD +2:47

28 37 ▲9 Asencio Laura Ma Petite Entreprise +2:47

29 36 ▲7 Kopecky Lotte Uno-X Mobility +2:47

30 60 ▲30 Aalerud Katrine Team SD Worx – Protime +10″ / +2:54

31 43 ▲12 Silvestri Debora Laboral Kutxa – Fundación Euskadi +3:04

32 50 ▲18 Vinke Nienke Team SD Worx – Protime +3:15

33 52 ▲19 Buijsman Nina Human Powered Health +3:15

34 35 ▲1 Ghekiere Justine AG Insurance – Soudal Team +3:34

35 42 ▲7 Klöser Rosa Maria CANYON//SRAM +3:51

36 62 ▲26 Latimier Clémence Ma Petite Entreprise +4:48

37 65 ▲28 Markus Riejanne Lidl – Trek +4:56

38 68 ▲30 Spratt Amanda Lidl – Trek +5:10

39 78 ▲39 Nosková Nikola Cofidis Women Team +6:20

40 33 ▼7 Bäckstedt Zoe CANYON//SRAM +6:22

41 38 ▼3 Muller Solène St Michel – Preference Home – Auber93 +6:27

42 44 ▲2 Patiño Paula Laboral Kutxa – Fundación Euskadi +6:39

43 45 ▲2 Squiban Maeva UAE Team L’IMAD +6:39

44 47 ▲3 Vallieres Magdeleine EF Education-Oatly +6:39

45 48 ▲3 Gontova Nadia Liv AlUla Jayco +6:39

46 49 ▲3 Bunel Marion Team Visma | Lease a Bike +6:46

47 55 ▲8 Cavallar Valentina Team SD Worx – Protime +6:50

48 54 ▲6 Comte Ema Cofidis Women Team +6:50

49 56 ▲7 Faulkner Kristen EF Education-Oatly +7:30

50 59 ▲9 Benito Mireia AG Insurance – Soudal Team +7:59

51 66 ▲15 Masetti Gaia Team Picnic PostNL +8:34

52 67 ▲15 Persico Silvia UAE Team L’IMAD +8:39

53 73 ▲20 Brand Lucinda Lidl – Trek +9:25

54 77 ▲23 Adegeest Loes Lidl – Trek +9:49

55 30 ▼25 Van Dam Sarah Team Visma | Lease a Bike +9:53