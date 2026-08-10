SPRINT ZONE | Furlani, che sfortuna! Inzoli vola, Fabbri e Dosso all’assalto. Ospite Enrico Saraceni
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Sprint Zone – Speciale 1ª giornata degli Europei di atletica di Birmingham 2026. Una giornata subito ricchissima di spunti per l’Italia, tra l’infortunio di Mattia Furlani, la grande qualificazione di Francesco Inzoli e le ambizioni azzurre nella sessione serale.
Il lungo maschile regala subito emozioni contrastanti: Furlani è costretto al ritiro dopo essersi infortunato al primo salto, mentre Francesco Inzoli vola in finale con la miglior misura delle qualificazioni. Nel getto del peso arriva invece la facilissima qualificazione di Leonardo Fabbri, pronto a giocarsi le sue carte nella finale della sera.
🔥 Riflettori poi su Zaynab Dosso, attesa nelle semifinali e nell’eventuale finale dei 100 metri, e sulla 4×400 mista, che assegnerà le medaglie. Grande interesse anche per le qualificazioni del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Erika Saraceni.
🎙️ Ospite della puntata Enrico Saraceni, padre di Erika, che ci racconterà le ultime novità in vista della gara e analizzerà con noi la prima giornata degli Europei.
🎤 Conduce Ferdinando Savarese.
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