Sport in tv oggi (mercoledì 5 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 5 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Parigi, dove vanno in scena gli Europei di nuoto di fondo (da non perdere le 5 km), gli Europei di tuffi (spazio al trampolino 3 metri maschile e al sincro misto dalla piattaforma) e gli Europei di nuoto artistico (da seguire la finale di acrobatics).

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Tour de France femminile, il Giro di Polonia, la Vuelta Burgos e il Giro del Portogallo. Gli amanti del tennis si gusteranno il Masters 1000 di Montreal e il WTA 1000 di Toronto. Grande abbuffata di amichevoli calcistiche, tra cui spiccano Milan-Inter e Chelsea-Juventus, poi in serata inizieranno i Mondiali U20 di atletica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 5 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 5 agosto

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Corea Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.30 PENTATHLON – Europei, qualificazioni femminili (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – 5 km maschile (diretta tv su Rai 2. Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

10.30 TUFFI (Europei) – Trampolino 3 metri maschile, preliminari (diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.10 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play dalle ore 11.10; diretta streaming su European Aquatics Tv, Sky Go, NOW)

12.15 CICLISMO – Giro di Polonia, terza tappa: Gorzow Wielkopolski-Zielona Gora (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 CICLISMO – Vuelta a Burgos, terza tappa: Arcos de la Llana-Pineda de la Sierra (diretta streaming su cyltvplay.es)

13.00 CALCIO (amichevole) – Milan-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (amichevole) – Chelsea-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, quinta tappa: Macon – Belleville-en-Beaujolais (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 NUOTO DI FONDO (Europei) – 5 km femminile (diretta tv su Rai 2, con finestra sulla finale acrobatics di nuoto artistico; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Europei) – Finale acrobatics (diretta tv su Rai 2, in alternanza con la 5 km femminile di nuoto di fondo; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

16.00 CICLISMO – Giro del Portogallo, prologo: Lisbona-Lisbona (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Montreal, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30 e dalle ore 21.10 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Mejla (ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Toronto, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.30 e dalle ore 21.10 fino alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 CALCIO (amichevole) – Lazio-Ostiamare (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (amichevole) – Napoli-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

18.30 TUFFI (Europei) – Piattaforma 10 metri sincro mista, finale; Trampolino 3 metri maschile, finale (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

19.00 ATLETICA – Mondiali U20, sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sport)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, seconda fase qualificazioni) – Juventus-Torreense (diretta streaming sul canale YouTube della Juventus)

Giovedì 6 agosto

03.00 ATLETICA – Mondiali U20, sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sport)

IL LIVEBLOG DI TUTTI GLI EUROPEI

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 10.30, 18.30, 19.55

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEJIA DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U20 DI ATLETICA ALLE 19.00 E 3.00