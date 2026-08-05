LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Europei 2026 in DIRETTA: Taddeucci a caccia del bis

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della secondo giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi. Archiviata una storica doppietta nella 10 km, l’Italia torna in acqua con l’obiettivo di continuare a dominare la Senna. Dopo l’oro conquistato da Ginevra Taddeucci e il bronzo di Linda Caponi nella distanza olimpica, oggi gli Europei di nuoto in acque libere di Parigi propongono la 5 km femminile, in programma alle 14.30, una gara più corta ma tradizionalmente molto più veloce e imprevedibile, nella quale serviranno capacità di cambiare ritmo e grande lucidità tattica.

L’entusiasmo azzurro è inevitabilmente tutto per Ginevra Taddeucci, che ieri ha completato la propria collezione continentale conquistando anche il titolo europeo della 10 km, unico oro che ancora mancava al suo palmarès. La toscana torna sulla distanza in cui ha già dimostrato di eccellere, avendo conquistato il titolo europeo a Roma 2022, e parte inevitabilmente con i favori del pronostico dopo la prova di forza mostrata appena ventiquattro ore fa.

L’Italia, però, non si affiderà soltanto alla propria campionessa. Al via ci saranno anche Barbara Pozzobon, atleta di grande esperienza internazionale, e Noemi Cesarano, chiamata a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Non sarà invece della partita Linda Caponi, reduce dallo splendido bronzo conquistato nella 10 km, né Giulia Berton, sedicesima nella gara inaugurale.

Le principali rivali saranno le stesse già viste protagoniste nella distanza olimpica. L’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, argento ieri alle spalle di Taddeucci e campionessa europea uscente della 10 km, proverà a prendersi la rivincita. Da seguire anche la polacca Klaudia Tarasiewicz, quarta nella prova inaugurale, la spagnola Angela Martinez Guillen, quinta, e la monegasca Lisa Pou, sempre molto competitiva nelle gare più brevi. Attenzione inoltre alle atlete neutrali Ekaterina Sorokina, Iana Kurtseva e Polina Koziakina, che rappresentano un’incognita importante nella corsa alle medaglie.

Il percorso resterà quello già utilizzato nella 10 km, con il circuito ricavato nella Senna e partenza dal Pont de Grenelle, ma la distanza dimezzata renderà la competizione decisamente più intensa: quattro giri invece di otto, meno spazio per la gestione e maggiore importanza della velocità finale. Dopo aver colorato d’azzurro la giornata inaugurale, l’Italia sogna un’altra impresa nelle acque che due anni fa regalarono a Ginevra Taddeucci il bronzo olimpico e che oggi sembrano nuovamente pronte a esaltare il nuoto di fondo tricolore.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della secondo giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi che prevede la 5 km femminile con avvio alle 14.30: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!