LIVE Nuoto di fondo, 5 km maschile Europei 2026 in DIRETTA: Paltrinieri cerca il riscatto e cerca il bis continentale

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi. La 5 chilometri maschile offre subito all’Italia l’occasione per reagire. Dopo il quarto posto di Gregorio Paltrinieri, il quinto di Marcello Guidi e il settimo di Andrea Filadelli nella prova d’apertura, gli azzurri tornano questa mattina nelle acque della Senna con il desiderio di conquistare quel podio sfuggito nella distanza olimpica. Alle 10.00 scatterà la seconda gara maschile degli Europei di Parigi, più breve ma anche più veloce e selettiva, nella quale saranno impegnati Paltrinieri, Guidi e Domenico Acerenza, che fa il suo rientro in gara dopo il lungo sto imposto dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto a fine 2024.

La Senna continua a non regalare soddisfazioni alla squadra maschile italiana. Due anni dopo la deludente prova olimpica, anche la 10 km europea ha lasciato amarezza, nonostante tre azzurri nelle prime sette posizioni. Paltrinieri ha recuperato fino al quarto posto dopo aver perso contatto dal gruppo di testa nella fase decisiva, Guidi ha chiuso immediatamente alle sue spalle, mentre Filadelli si è piazzato settimo. Un risultato complessivamente solido, ma inferiore alle ambizioni di una Nazionale abituata a lottare per le medaglie nelle grandi manifestazioni.

Il passaggio alla 5 km modifica radicalmente il tipo di gara. Il circuito attorno all’Île aux Cygnes misura 1.250 metri e dovrà essere percorso quattro volte, con due lunghi tratti di circa 600 metri, uno favorevole e uno contrario alla corrente, collegati da due lati corti. La corrente si è rivelata molto meno intensa rispetto alle Olimpiadi e nella 10 km ha favorito un’andatura elevata fin dalle prime bracciate. Sulla distanza breve ci saranno ancora meno margini per attendere: posizione nel gruppo, traiettorie, virate e capacità di rispondere immediatamente ai cambi di ritmo diventeranno determinanti.

Paltrinieri riparte dalle indicazioni emerse nella gara inaugurale. Il carpigiano ha riconosciuto di aver sofferto nella parte centrale della 10 km e di essere rimasto troppo indietro nel momento in cui si è formato il drappello decisivo. Nella 5 km non avrà il tempo di costruire una rimonta lunga: dovrà restare fin dall’inizio nelle primissime posizioni, evitando di rimanere imbottigliato in un percorso stretto che limita la possibilità di allargarsi e imporre il proprio passo. La distanza, tuttavia, potrebbe consentirgli di eliminare proprio quel tratto intermedio nel quale ha accusato le maggiori difficoltà.

Marcello Guidi avrà un’altra possibilità dopo il quinto posto di ieri. Il sardo aveva indicato nella concentrazione e nella riduzione degli errori gli aspetti fondamentali per affrontare la Senna, ma nel finale della 10 km non è riuscito a seguire l’azione dei tre medagliati. La prova breve, più rapida e meno attendista, può adattarsi alle sue caratteristiche e premiare la capacità di mantenersi davanti senza concedere metri nel momento dello strappo. La novità nel terzetto italiano sarà Domenico Acerenza, che farà il proprio esordio nella rassegna continentale prendendo il posto di Filadelli. L’atleta lucano, specialista di grande esperienza e abituato alle battaglie internazionali, potrà presentarsi più fresco rispetto a Paltrinieri e Guidi. La sua presenza offre all’Italia una terza carta importante e permette agli azzurri di schierare un gruppo completo, con tre nuotatori in grado di interpretare la gara in maniera differente.

Non esistono riferimenti stagionali diretti, perché nel programma della Coppa del Mondo 2026 non sono state disputate prove sui 5 chilometri. La gara di Parigi rappresenterà quindi un confronto senza una graduatoria recente specifica sulla distanza. Le indicazioni della 10 km hanno comunque confermato l’eccellente condizione di Florian Wellbrock, David Betlehem e Oliver Klemet, protagonisti del podio inaugurale, oltre alla profondità delle squadre tedesca, ungherese e francese.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di nuoto di fondo a Parigi che prevede la 5 km maschile con avvio alle 10.00: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Buon divertimento!