Sport in tv oggi (lunedì 3 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Comincia a farsi vedere una quota estremamente interessante dell’agosto italiano sportivo. Ed è da un lunedì così che prende le mosse un’altra delle fasi più intense dell’estate sportiva che ci accompagna. Andiamo a vedere tutta la programmazione tv.

Centrali, naturalmente, gli Europei degli sport acquatici, che quest’oggi tra nuoto artistico e tuffi propongono sei gare, di cui cinque da medaglia e con l’Italia che presenta diversi assi di valore nell’una e nell’altra fattispecie.

In scena anche la combinazione di Masters 1000 e WTA del Canada, tra Montreal e Toronto. Ma, se nell’Ontario le donne sono state salvate dalla pioggia, lo stesso non è accaduto nel Québec, il che porterà il programma a una pesantissima riorganizzazione.

Da non dimenticare il doppio appuntamento con il ciclismo: Tour de France femminile, con la terza tappa, e debutto con una frazione già lunga al Giro di Polonia, questa volta in quota maschile. In giornata anche Italia-Belgio degli Europei di basket femminile Under 18. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 agosto

9:00 Nuoto artistico, Europei: finale solo libero donne – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

10:15 Nuoto artistico, Europei: finale solo libero uomini – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

10:30 Ciclismo, Giro di Polonia, 1a tappa (Gdynia-Koszalin, 234,2 km) – Diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery+ e HBO Max

13:00 Tuffi, Europei: preliminari, piattaforma 10 metri femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

13:15 Basket femminile, Europei Under 18: Italia-Belgio – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA

13:25 Ciclismo, Tour de France Femmes, 3a tappa (Ginevra-Poligny, 157 km) – Diretta streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max

16:00 Nuoto artistico, Europei: finale team free – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

17:00 Tennis, Masters 1000 Montreal – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

17:00 Tennis, WTA 1000 Toronto – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

19:00 Tuffi, Europei: finale sincro 3 metri maschile – Diretta tv su Rai2 (19:00-20:30; 21:20-fine), RaiSport (20:30-21:20), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Celtic-Dundee (Campionato scozzese) – Diretta streaming su Como Tv

21:15 Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri femminile – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now