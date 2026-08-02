Basket, il sogno dell’Italia Under 18 si ferma in finale. Slovenia troppo forte, nonostante un super Niang

Si ferma in finale sotto i colpi di una fortissima Slovenia il sogno dell’Italia agli Europei Under 18 di Trento. Gli sloveni vincono il primo oro della loro storia in questa rassegna continentale, mentre gli azzurri erano tornati a giocare una finale dopo l’ultima nel 1992. La Slovenia ha vinto per 88-71 e chiudendo davvero un Europeo da vera e proprio dominatrice, guidata da un giocatore veramente sontuoso come Stefan Joksimovic, che ha chiuso la finale con 24 punti. All’Italia non è bastato uno strepitoso Cheickh Niang, che ha messo a referto addirittura 27 punti.

I primi due punti della finale sono di Cizej, ma si sblocca subito anche l’Italia con un bel canestro di Bottelli. Il primo canestro di Joksimovic arriva solo dopo cinque minuti, ma la stellina slovena completa il gioco da tre punti dopo il fallo azzurro che vale il +8 (8-16). Dalla panchina esce Niang e l’Italia prova a reagire, ma cinque punti di fila di Karisik fanno volare la Slovenia oltre la doppia cifra di vantaggio, per il +12 con cui si chiude il primo quarto (27-15).

Purtroppo l’inerzia della partita resta sempre in favore degli sloveni ed il solito Joksimovic va a firmare il +19 (17-36). L’Italia finalmente si scuote Bellinaso segna il canestro del -13 (27-40) ed obbliga al timeout il coach sloveno. Ancora Joksimovic costruisce un nuovo break sloveno, ma il finale di quarto premia gli azzurri, con la tripla di Livingston che vale il 37-50 con cui si va negli spogliatoi alla pausa lunga.

Alla ripresa del gioco uno scatenato Niang addirittura porta l’Italia sul -4 (46-50) ed il pubblico di Trento inizia a sognare. Purtroppo la Slovenia torna subito a macinare gioco e soprattutto con un Stjepanovic che fa la differenza ed è il protagonista del parziale che vale il nuovo +17 (48-65). Si entra negli ultimi dieci minuti con l’Italia sotto 70-52.

Gli azzurri non hanno la forza di reagire e rimontare e dall’altra parte Joksimovic e Bojovic scrivono +23 al tabellone (54-77). Il match è finito e gli ultimi cinque minuti sono di pura accademia e servono per migliorare un po’ le statistiche. La Slovenia vince 88-71 e si laurea Campione d’Europa meritatamente, ma gli applausi sono anche per un’Italia che ha mostrato davvero ottimi segnali in chiave futura.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – SLOVENIA 71-88 (15-27, 22-23, 15-20, 19-18)

Italia: Cattapan 3, Livingston Jr 3, Bottelli 9, Niang 27, Di Meo 7, Lastella 2, Acunzo 7, Bellinaso 3, Abreu 2, Triggiani, Charfi 3, Barra 5

Slovenia: Kozel, Cop 5, Joksimovic 24, Ciperle 9, Bojovic 21, Balazic, Kroselj, Stjepanovic 15, Karisik 10, Kuzman, Pasic, Cizej 4