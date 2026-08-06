Sfida pirotecnica con americane e giamaicane, più grandi di 2 anni! Kelly Doualla senza paura nella finale dei Mondiali U20

Kelly Doualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento all’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). Nata il 20 novembre 2009, la 16enne lombarda sarà tra le nove pretendenti alle medaglie nell’atto conclusivo che andrà in scena alle ore 05.35 italiane di venerdì 7 agosto, in uno dei grandi templi dello sport internazionale e, per prova provata, una delle piste più veloci in circolazione.

La fresca Campionessa d’Europa U18 si presenterà all’appuntamento con un personale di 11.14, siglato poche settimane fa in occasione dell’affermazione continentale di categoria a Rieti, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto (alla pari con Manuela Levorato). Dopo trent’anni l’Italia tornerà ad avere una propria rappresentante nella finale sul rettilineo nella rassegna iridata under 20, l’ultima fu proprio Levorato, settima a Sydney 1996.

Kelly Doualla scenderà in pista senza particolari pressioni, dovrebbe essere brava a non sentire troppo la tensione del momento e potrà giocarsela contro avversarie più grandi anche di due anni. Le quattro favorite d’obbligo sono le due giamaicane e le due statunitensi, tutte della classe 2007: sono ampiamente maggiorenni, mentre la nostra portacolori deve ancora spegnere le diciassette candeline… La giamaicana Shanoya Mikalia Douglas sembra avere una marcia in più (già 10.98 in stagione), la sua connazionale Theianna-Lee Terrelonge (11.18 durante questa annata agonistica, ma 11.13 di personale) si è ben espressa nei turni precedenti, le gemelle americane Mia Maxwell (11.08 nel 2026 e 11.04 di primato) e Mariah Maxwell (11.11) spaventano.

La nostra portacolori ha già battuto in semifinale la sua coetanea Jady Emmanuel da Saint Lucia (ma è nata il 24 marzo 2009, dunque otto mesi prima), mentre le tedesche Emma Goretzka e Lena Anochili (entrambe del 2007, con personali di 11.19 e 11.26) fanno meno paura. La svizzera Xenia Buri (classe 2008) ha corso in 11.13 poche settimane fa, ma non ha impressionato nelle prime due tornate.