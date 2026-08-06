Quando corre Kelly Doualla la finale ai Mondiali U20? Programma 100 metri, orario, n. di corsia, avversarie

Kelly Doualla correrà la finale dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento presso l’iconico Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). La Campionessa d’Europa U18 si è meritata la qualificazione all’atto conclusivo dopo aver primeggiato in batteria (11.35) e in semifinale (11.36 controvento), gestendo al meglio anche le difficoltà ambientali dovute ai fumi di un incendio avvenuto non distante dall’iconico impianto statunitense.

La 16enne lombarda ha riportato l’Italia all’atto conclusivo della gara regina nella rassegna iridata di categoria dopo addirittura trent’anni (l’ultima a riuscirci fu Manuela Levorato nel 1996) e ora, senza pressioni e senza l’obbligo di fare risultato, proverà a sognare al cospetto di una concorrenza molto qualificata. L’allieva di coach Walter Monti si presenterà con il personale di 11.14, corso in occasione del trionfo agli Europei U18, quando divenne la seconda italiana di sempre a livello assoluto.

L’appuntamento è per venerdì 7 agosto, alle ore 05.35 italiane (saranno le 20.35 locali di giovedì 6 agosto). Kelly Doualla correrà in corsia 4 e affronterà avversarie più grandi anche di due anni, con il grande obiettivo di stupire e provare a giocarsela fino in fondo. Le favorite della vigilia saranno le giamaicane Theianna-Lee Terrelonge (corsia 3) e Shanoya Mikalia Douglas (6) e le gemelle statunitensi Mia Maxwell (5) e Mariah Maxwell (7), senza dimenticarsi di Jady Emmanuel da Saint Lucia (8), mentre sono meno accreditate le tedesche Emma Goretzka (1) e Lena Anochili (9) e la svizzera Xenia Buri (2).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, l’orario d’inizio della finale dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica con Kelly Doualla. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Eugene sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO KELLY DOUALLA, FINALE MONDIALI U20

Venerdì 7 agosto

Ore 05.35 100 metri, finale

PROGRAMMA KELLY DOUALLA MONDIALI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

CORSIA KELLY DOUALLA FINALE MONDIALI U20

Kelly Doualla correrà in corsia 4.

STARTLIST FINALE 100 METRI E AVVERSARIE DOUALLA

Corsia 1: Emma Goretzka (Germania, 11.19 di personale, 11.19 di stagionale)

Corsia 2: Xenia Buri (Svizzera, 11.13, 11.13)

Corsia 3: Theianna-Lee Terrelonge (Giamaica, 11.13, 11.18)

Corsia 4: Kelly Doualla (Italia, 11.14, 11.14)

Corsia 5: Mia Maxwell (USA, 11.04, 11.08)

Corsia 6: Shanoya Mikalia Douglas (Giamaica, 10.98, 10.98)

Corsia 7: Mariah Maxwell (USA, 11.11, 11.11)

Corsia 8: Jady Emmanuel (Saint Lucia, 11.28, 11.28)

Corsia 9: Lena Anochili (Germania, 11.26, 11.26)