Kelly Doualla: “Aria afosa e pesante, hanno dato le mascherine. Finale mondiale: spero di giocarmela”

Kelly Doualla si è qualificata alla finale dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica, in corso di svolgimento all’Hayward Field di Eugene (Oregon, USA). In uno degli impianti più celebri a livello internazionale, la 16enne lombarda si è distinta tra batteria (11.35) e semifinale (11.36, con 0,2 m/s di vento contrario), disputata in condizioni ambientali non ideali: il vento ha infatti portato in pista il fumo di un vasto incendio nell’area Est delle Cascade Mountains, mettendo in difficoltà le atlete.

L’azzurra ha prevalso nella propria semifinale e si è meritata l’approdo all’atto conclusivo, in programma alle ore 05.35 di venerdì 7 agosto, con il sesto crono della sessione. L’allieva di coach Walter Monti, fresca di titolo europei U18 con il personale di 11.14, affronterà rivali più grandi anche di due anni: senza particolari pressioni, sarà chiamata a dare il massimo in un contesto altamente qualificato, con l’obiettivo di ottenere un bel riscontro che esalti ulteriormente il suo valore tecnico.

Kelly Doualla ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Stasera rispetto a stamattina c’è un’aria più afosa e ‘pesante’. Può essere anche colpa dell’incendio non lontano da qui perché hanno consegnato anche le mascherine a chi facesse fatica a respirare. Sono comunque felice perché sono approdata in finale, quindi non poteva andare meglio di così”.

La seconda italiana di sempre a livello assoluto (alla pari con Manuela Levorato e alle spalle solo di Zaynab Dosso) si è poi proiettata verso la finale: “La finale di domani? Spero di essere tranquilla, di non avere pensieri che mi disturbino: è una finale mondiale, non ho nulla da perdere, spero di viverla il più felicemente possibile e di giocarmela“.