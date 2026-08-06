Kelly Doualla vola in finale ai Mondiali U20! Il fumo complica la vita a Eugene, vittoria schiacciante e pass dopo 30 anni

Kelly Doualla continua a impressionare e a fare sognare, qualificandosi alla finale dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica: a trent’anni di distanza dall’ultima volta, un’azzurra tornerà a correre l’atto conclusivo della gara regina nella rassegna iridata di categoria. La 16enne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più di tanto la tensione del momento e strabilia sull’iconica pista di Hayward Field a Eugene (Oregon, USA), gareggiando a viso aperto e con grande caparbietà, motivata a mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente qualificato.

La fresca Campionessa d’Europa U18 ha riportato il Bel Paese tra le grandi della velocità in questa manifestazione dopo Giada Gallina (ottava a Seoul 1992) e Manuela Levorato (settima a Sydney 1996): sono serviti tre decenni per ritornare ai vertici, a ulteriori dimostrazione del potenziale in dote all’allieva di coach Walter Monti. Kelly Doualla ha vinto la prima semifinale con il tempo di 11.36 (0,2 m/s di vento contrario, un centesimo in più rispetto al primo turno): passavano le prime tre classificate delle tre serie, senza crono di ripescaggio, per una sfida conclusiva aperta a nove atlete (si sfrutteranno tutte le corsie).

Uscita dai blocchi ancora non brillantissima, come in batteria (0.153), poi in fase di accelerazione cresce il livello tecnico della corsa, Kelly Doualla ingaggia un bel duello con Jady Emmanuel da Saint Lucia (poi seconda in 11.42), scappa sul lanciato e si impone davanti alla caraibica e alla tedesca Lena Anochili (11.47), in una serata difficile dal punto di vista ambientale. Il vento ha portato verso questo iconico impianto, uno dei grandi templi dell’atletica e in maniera acclarata una delle piste più veloci del Pianeta, i fumi di un vasto incendio nell’area Est delle Cascade Mountains: la qualità dell’aria è crollata, era difficile respirare, hanno anche distribuito delle mascherine e la situazione non era delle più semplici.

Kelly Doualla, forte del personale di 11.14 corso in occasione del trionfo ai recenti Europei U18 di Rieti, tornerà in pista alle ore 05.35 italiane di venerdì 7 luglio e inseguirà un risultato di lusso: senza pressioni e senza l’obbligo di dover ottenere qualcosa, la sedicenne potrebbe davvero stupire. La seconda italiana più veloce di sempre a livello assoluto si presenterà in finale con il sesto crono della sessione.

La più veloce in assoluto è stata la statunitense Mia Maxwell nella seconda batteria (11.13, 0,4 m/s di vento alle spalle), a precedere la giamaicana Theianna-Lee Terrelonge (11.21) e la svizzera Xenia Buri (11.23); nella terza ha prevalso la giamaicana Shanoya Mikalia Douglas (11.21, 0,1 m/s di brezza a favore), davanti alla statunitense Mariah Maxwell (11.25) e alla tedesca Emma Goretzka (11.40), sesta la nostra Carlotta Suppini (11.64).