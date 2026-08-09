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Tennis

Sara Errani ai quarti in doppio a Toronto insieme a Nicole Melichar-Martinez

Pubblicato

20 ore fa

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Sara Errani
Sara Errani / LaPresse

Sara Errani è ai quarti di finale del torneo di doppio al WTA 1000 di Toronto insieme a Nicole Melichar-Martinez. Netto il 6-2 6-2 della coppia italoamericana sul duo nippo-russo formato da Miyu Kato e Liudmila Samsonova. Per le due ora la coppia formata da Ellen Perez e Demi Schuurs: l’australiana e l’olandese fanno coppia fissa sul tour e qualche incontro-scontro con Errani l’hanno già avuto.

Il primo set, più che un parziale a favore dell’una o dell’altra coppia, inizialmente somiglia a una giungla, perché arrivano tre break consecutivi dall’1-1. A beneficiarne, però, sono Errani e Melichar-Martinez, che alla fine dei conti dal 2-2 in avanti non concedono reale scampo alle loro avversarie e mettono insieme un bel 6-2.

Molto più netto il secondo parziale, che vede Errani/Melichar-Martinez concedere relativamente poco scampo a Kato/Samsonova. Un break all’inizio, a 15 peraltro, e poi un altro nel quinto game chiudono di fatto il match. Anzi no, perché le avversarie una chance la ritrovano sul 15-40 nel sesto gioco, ma è inutile: doppio 6-2 in un’ora.

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C’è poca storia nel match anche in fatto di numeri, anche perché il tasso di punti vinti con la prima da parte di Kato/Samsonova dice tutto sull’incontro: 14/31 contro 25/35 di Errani/Melichar-Martinez. Praticamente la differenza più insostenibile di tutte, all’atto pratico.

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