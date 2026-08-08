Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti si fermano al secondo turno di doppio a Montreal

Per Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti il Masters 1000 di Montreal, nel tabellone di doppio, finisce al secondo turno. I due italiani escono sconfitti dal confronto con il francese Manuel Guinard e l’argentino Guido Andreozzi per 6-3 6-4. I vincitori attendono ora un duo tra quello tutto brasiliano Luz/Matos e quello portoghese-americano composto da Cabral/Tracy.

L’inizio è migliore per il duo azzurro, che subito si procura una chance al deciding point e, nel terzo game, sempre al deciding point coglie il 2-1. Qui, però, sia Musetti che Arnaldi perdono la battuta in maniera anche abbastanza veloce, e così tutta l’inerzia guadagnata dal duo tricolore va invece in mano dei due specialisti, che portano a casa il parziale per 6-3.

Arnaldi e Musetti devono salvarsi di nuovo a inizio secondo set, rimontando da 0-40, ma la resistenza dura poco. Per Guinard e Andreozzi, infatti, il momento del break arriva di nuovo nel terzo gioco, ed è una situazione dalla quale non si fanno più rimontare. Vero, il duo italiano arriva due volte a 30-30 nei game in risposta, ma soprattutto un’occasione reale ce l’ha. Sul 4-5, per la precisione, quando giungono fin sul 30-40, ma Arnaldi/Musetti perdono sia la prima che la seconda occasione di 5-5, e così il duo franco-argentino va ai quarti.

Nell’ora e 10 minuti di gioco a contare sono per metà i dettagli e per l’altra metà la leggera superiorità in tutte le statistiche da parte di Guinard/Andreozzi. In particolare, il conto è 62%-51% per prime in campo, 70%-61% per punti vinti con la prima e 57%-55% per punti vinti con la seconda.