WTA Toronto 2026, Rybakina e Gauff agli ottavi. Eliminata Andreeva, avanti Bencic ed Eala

Si sono delineati gli ottavi di finale anche nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Toronto. Sul cemento canadese prosegue il cammino di Elena Rybakina, testa di serie numero due, che ha superato l’americana Ann Li con il punteggio di 6-2 7-5. Adesso la kazaza se la vedrà con la russa Liudmila Samsonova, che ha sconfitto l’australiano Maya Joint in tre set per 7-5 6-7 6-2 dopo quasi tre ore di battaglia.

Il pubblico canadese ha festeggiato la vittoria della beniamina di casa Leylah Fernandez, che ha sicuramente realizzato la sorpresa di giornata, battendo agevolmente Mirra Andreeva per 6-1 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. La canadese affronterà ora la giapponese Naomi Osaka, che ha dominato contro la belga Elise Mertens, vincendo con un perentorio 6-1 6-2.

Si qualifica per gli ottavi anche Coco Gauff, testa di serie numero quattro, che non ha avuto troppi problemi contro la greca Maria Sakkari, battuta in due ser per 6-1 6-4. Adesso per Gauff ci sarà lo scontro con la diciannovenne Alina Korneeva, grande sorpresa del torneo ed ennesima giovane russa esplosa in questa stagione. La numero 89 del mondo ha battuto in due set l’americana Iva Jovic per 6-3 6-4.

Prosegue la striscia di vittorie consecutive di Alexandra Eala. La filippina, reduce dal successo di Washington, ha vinto contro l’americana Caty McNally in tre set per 6-3 5-7 6-4 dopo due ore e quarantuno minuti di gioco. Adesso affronterà la svizzera Belinda Bencic, che ha battuto in rimonta la statunitense Taylor Townsend dopo una pazzesca battaglia di quasi tre ore e mezza di gioco, terminata con il punteggio di 6-7 7-6 6-4

RISULTATI WTA TORONTO 2026 (8 AGOSTO)

Korneeva (Rus) b. Jovic (Usa) 6-3 6-4

Rybakina (Kaz) b. Li (Usa) 6-2 7-5

Fernandez (Can) b. Andreeva (Rus) 6-1 6-4

Samsonova (Rus) b. Joint (Aus) 7-5 6-7 6-2

Osaka (Jpn) b. Mertens (Bel) 6-1 6-2

Gauff (Usa) b. Sakkari (Gre) 6-1 6-4

Bencic (Sui) b. Townsend (Usa) 6-7 7-6 6-4

Eala (Phi) b. McNally (Usa) 6-3 5-7 6-4