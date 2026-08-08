Luciano Darderi rimonta Borges e continua la cavalcata a Montreal: primi quarti in un 1000 sul cemento

Prosegue il cammino di Luciano Darderi nel Masters 1000 di Montreal. L’azzurro ha raggiunto i quarti di finale sul cemento canadese, i primi della sua carriera in un 1000 dopo aver rimontato il portoghese Nuno Borges. Darderi si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. L’azzurro, che rientra nella Top-20 con questo risultato, ha sfruttato sicuramente l’occasione ed ora se la vedrà con il vincente del match tra lo statunitense Brandon Nakashima e il francese Arthur Rinderknech, quindi sicuramente con la possibilità di raggiungere anche la semifinale.

A Borges non sono bastati addirittura diciassette ace contro i soli quattro dell’azzurro, ma il portoghese ha commesso anche sei doppi falli contro il solo uno dell’italiano. Alla fine sono stati ben quarantuno i vincenti del lusitano contro i diciotto di Darderi, che ha commesso decisamente meno errori non forzati del portoghese (26 contro 40).

Inizio di partita decisamente equilibrato. Si continua a seguire l’andamento dei turni di servizio e non ci sono palle break. Sembra un set pronto a scivolare verso il tie-break ed invece nel nono game Darderi ha un inaspettato passaggio a vuoto e si trova sotto 15-40. Borges non sfrutta la prima palla break, ma sulla seconda trova la risposta vincente di dritto. Il portoghese si prende così il primo set in suo favore per 6-4.

Nonostante il set perso, Darderi reagisce prontamente e ha decisamente un atteggiamento più offensivo nel corso della seconda frazione. Il numero ventidue del mondo manca ben quattro palle break, ma nel quarto game l’azzurro se ne procura un’altra e questa volta il portoghese è tradito dal dritto. Darderi deve difendere una palla del controbreak, ma l’azzurro trova il vincente di dritto. Darderi riesce a chiudere il secondo set in suo favore per 6-3.

Avvio di terzo set complicato con Darderi che si trova sotto 15-40 nel quarto game. L’azzurro riesce a tirarsi fuori da un complicatissimo turno di servizio e pareggia sul 2-2. Darderi si procura una palla break nel settimo gioco e Borges commette clamorosamente doppio fallo. L’inerzia del match è in favore dell’italiano, ma nell’ottavo gioco Borges si procura una palla del controbreak e la sfrutta chiudendo un punto molto combattuto con lo smash. Nell’undicesimo gioco Darderi ha una nuova occasione di break e la sfrutta, con l’errore al volo di Borges. Le emozioni non sono finite, perchè Luciano va sotto 30-40, annulla la palla del controbreak (errore di Borges di rovescio) e alla fine al primo match point chiude con una gran prima.