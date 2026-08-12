Rybakina commenta la rimonta su Osaka: “Non so come ci sono riuscita”

Poteva apparire come un incontro ormai ben indirizzato verso la sua conclusione. La capacità di non demordere e di continuare a credere nelle proprie capacità ne ha però cambiato le sorti. Nei quarti di finale del torneo WTA di Toronto Elena Rybakina rimonta Naomi Osaka 4-6 7-6(5) 6-4 dopo aver recuperato da un set e un break di svantaggio. Nel post partita la kazaka ha commentato la sua prestazione.

Sulla rimonta dal 2-4 nel secondo set: “È stata un’altra partita molto dura. Onestamente, non so come sono riuscita a ribaltare la situazione nel secondo set quando ero sotto 4-2. Ho cercato di rimanere positiva, di restare vicina al punteggio. Sono davvero contenta di esserci riuscita”.

Sulla prova di una rivale ben conosciuta: “Non è stato molto diverso dagli allenamenti. Gioca in modo aggressivo e ha un ottimo servizio. Sapevo cosa aspettarmi perché ci eravamo allenate un paio di volte. Certo, alcuni momenti sotto pressione sono diversi rispetto agli allenamenti. Nel complesso, mi sembrava di conoscerla già un po’. Per me era importante servire bene, cosa che non ho fatto all’inizio della partita. Poi sono migliorata e sono contenta che alla fine sia andata bene”.

Sulla capacità di sopravvivere nei momenti cruciali: “In quei punti, credo di essere stata anche un po’ fortunata perché avrebbe dovuto vincerli lei. Ma mi sono trovata anche in una situazione simile, con la palla oltre la rete, e non sono riuscita a vincerla. Credo che si tratti più di lottare e cercare di rimandare la palla in certi momenti. La mia mentalità era semplicemente quella di rimanere vicina al punteggio, cercando di giocare punto per punto. Quando sono arrivata ai vantaggi e ho avuto le mie occasioni, ho cercato di giocare in modo un po’ più aggressivo, forse rischiando di più, come è successo anche sul match point”.

Sull’importanza della prova offerta al servizio: “Lavoriamo costantemente sul servizio. Ho iniziato questo torneo molto male, con troppi doppi falli. Anche oggi ne ho commessi parecchi, direi nel primo e nel secondo set. Nel terzo, il mio servizio è migliorato molto. Ci lavoriamo continuamente a causa delle condizioni; a volte perdo l’orientamento, ed è anche importante mettere tutta la mia energia nel servizio. Cerchiamo sempre di adattarci e di adeguare le cose alle condizioni; quindi, è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare”.

Sull’inaspettato cambio di programma: “Speravo di poter giocare un po’ più tardi, almeno dieci minuti più tardi, per abituarmi alle condizioni notturne. Quando abbiamo iniziato, c’era ancora un po’ di sole, ma dopo è stato completamente diverso dalle partite che avevo giocato, perché erano tutte di giorno. Non riuscivo a trovare il mio ritmo e ci ho messo un po’. Comunque, siamo arrivati ​​in anticipo perché sapevamo che poteva succedere di tutto. Ero pronta, ma sarebbe stato bello poter colpire quando le condizioni sarebbero state effettivamente quelle che si sarebbero presentate durante la partita”.

Sulla prossima sfida contro Coco Gauff: “È una grande combattente, so che sarà una partita molto dura, ora è importante cercare di recuperare. Se il suo servizio inizia a funzionare, non è facile rispondere, quindi penso che la cosa più importante sia ancora una volta concentrarmi sul mio servizio, rimanere concentrata, sfruttare le opportunità quando si presentano e avere molta energia fin dall’inizio”.