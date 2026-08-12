Darderi non accampa alibi: “Nakashima ha giocato una grande partita. Io non sono stato al meglio”

L’onestà intellettuale rappresenta senza dubbio uno dei principali valori di uno sportivo che punta ad arrivare in alto. Nei quarti di finale del torneo ATP di Montreal Luciano Darderi perde nettamente contro l’americano Brandon Nakashima. Al termine dell’incontro l’azzurro ha analizzato la sua prestazione e il percorso compiuto in terra canadese in mixed zone.

L’analisi del percorso compiuto e lo sguardo rivolto alla prossima settimana: “È stata una settimana davvero positiva. Brandon è un giocatore molto forte. Non ho giocato il mio miglior tennis, ma lui ha giocato molto bene. Ha servito molto bene nei momenti importanti, quindi devo soltanto fargli i complimenti. Ora dobbiamo andare a Cincinnati e pensare alla prossima settimana”.

I complimenti all’avversario per il meritato successo: “Lui ha giocato una grande partita e io non sono stato al meglio, sinceramente. Però il tennis funziona così. Ha servito bene nei momenti importanti, ma bisogna andare avanti. Quando ci hanno comunicato che non si sarebbe giocato? Alle 20:00, alle 20:15. Alla fine, era una situazione uguale per tutti e due. Lui ha giocato meglio di me e ha servito bene”.

Sulle condizioni meteorologiche in cui il match si è disputato: “C’era abbastanza vento e lui l’ha gestito meglio. Penso di non aver giocato al massimo oggi, ma bisogna dare molto merito a lui, perché ha sbagliato poco e ha sempre servito bene. È un grande giocatore, sinceramente”.