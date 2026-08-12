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Tennis

WTA Toronto 2026, Rybakina affronterà Gauff nella semifinale della parte bassa

Pubblicato

7 minuti fa

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Elena Rybakina
Elena Rybakina / LaPresse

Il torneo WTA di Toronto torna in campo per i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Saranno, nel rispetto del pronostico favorevole della vigilia, la kazaka Elena Rybakina e l’americana Coco Gauff a sfidarsi in semifinale.

Elena Rybakina, testa di serie numero due, rimonta la giapponese Naomi Osaka, undicesima favorita del tabellone, 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e trentasei minuti. La giapponese opera il break in apertura, annulla due possibilità dell’immediato 1-1, non concede nulla sui propri turni di battuta e griffa il 6-4 al primo set point.

Nella seconda frazione la nipponica prova due volte ad allungare, ma la kazaka è sempre pronta ad agguantarla recuperando prontamente il break subito. Nessuna delle due riesce a prevalere e il tie-break diventa inevitabile. Rybakina lo vince grazie al 3-1 con cui passa dal 4-4 al 7-5.

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Nel terzo parziale la testa di serie numero due salva quattro palle del possibile 2-4, opera il break del 4-3 e chiude 6-4 al secondo match point. Coco Gauff, dal suo canto, guadagna la qualificazione senza fatica perché sfrutta il ritiro, prima del match, della svizzera Belinda Bencic, fermata da un infortunio all’anca.

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