Raul Fernandez: “Sono riuscito a trasformare la frustrazione di ieri in energia positiva per il GP”

Raul Fernández domina il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP a Silverstone e conquista una vittoria netta, precedendo sul traguardo il leader del Mondiale Jorge Martín e un eroico Marco Bezzecchi. La gara certifica il dominio assoluto dell’Aprilia, capace di monopolizzare l’intero podio e di replicare la storica tripletta già centrata nella Sprint Race del sabato.

Per Fernández si tratta di un successo costruito con ritmo e gestione della gara. Lo spagnolo ha imposto il proprio passo nelle prime fasi, creando immediatamente un margine sugli inseguitori, per poi amministrare il vantaggio e aumentare nuovamente il ritmo quando Martín ha iniziato a recuperare terreno.

“Sono molto felice. Non so come spiegare le mie sensazioni. Ho vissuto un bel weekend. Ieri ero frustrato per l’errore, ma siamo umani. Siamo tornati alla vittoria e grazie al mio team“, ha raccontato a caldo.

Di segno opposto il fine settimana della Ducati ufficiale, protagonista di un autentico disastro. Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro, mentre Marc Márquez non è riuscito ad andare oltre il settimo posto, lasciando campo libero alle Aprilia.

Fernández ha raccontato così la gestione della gara ai microfoni di Sky Sport: “Ho pensato di sfruttare il momento, senza andare oltre. Devo ringraziare la mia squadra, trasformando la frustrazione in energia positiva. Sono partito bene, ho messo un gap subito e con 4″ ho iniziato a gestire. Con Jorge che guadagnava, ho iniziato a spingere. Complimenti all’Aprilia per il lavoro fatto. Mi godo la mia incredibile giornata“.

Il successo di Silverstone rappresenta dunque una risposta importante per Fernández, soprattutto dopo la delusione della Sprint Race. Lo spagnolo ha trasformato la frustrazione per l’errore del sabato in motivazione, trovando nella gara lunga il ritmo e la continuità necessari per riportare l’Aprilia sul gradino più alto del podio.