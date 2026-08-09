Marco Bezzecchi: “Sono stanchissimo, ma desideravo troppo stare sul podio”

Marco Bezzecchi scaccia i fantasmi e conquista un altro podio a Silverstone, località che ha ospitato questa settimana il GP della Gran Bretagna, appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota in forza all’Aprilia nello specifico ha ottenuto la terza posizione nella gara lunga, replicando lo stesso piazzamento della Sprint nonostante tutti gli acciacchi del caso dettati dall’infortunio.

Nello specifico il centuaro ha dovuto cedere il passo all’ingiocabile Trackhouse di Raul Fernandez, dominatore in lungo ed in largo della gara lunga precedendo l’altra Aprilia, quella di Jorge Martin. Una volta arrivato al parco chiuso, il romagnolo – visibilmente emozionato – ha commentato quanto fatto:

“Sono contento, sono stanco, non ce la faccio più – ha detto Bezzecchi – Ma è stato bello, ne è valsa la pena. Differenza nel finale? La volevo troppo, non volevo mollare, ero disposto a tutto per tutto il lavoro della squadra e per il mazzo che mi sono fatto quest’anno. E’ stato bellissimo, mi sono divertito un sacco. Ero concentrato, mi ero tenuto qualcosa con le gomme, sapevo che avrei mollato, sono calato a metà gara, fortuna che sono riuscito ad avere qualche giro di respiro. Non ho mollato ed è stato gustoso”.

Bezzecchi ha poi concluso: “L’estate è stata difficile fisicamente viste le due operazioni in sette giorni, dopo si sta poco bene, si sa. Psicologicamente non è stato semplice, vai via dalla gara pre pausa che ti sei fatto male, la testa non ti lascia in pace con dubbi e riflessioni. Devo dire che con Carlo Pernat sono stato 22 ore al giorno, è stato con me per recuperare, mi è stato d’aiuto“.