MotoGP, costanza, concretezza e tesoretto: Jorge Martin torna ad essere il favorito per il titolo 2026

Pole position, primo nella Sprint e secondo in gara. Jorge Martin ha sfiorato il weekend perfetto a Silverstone, pagando un intoppo tecnico in partenza (non si è disattivato l’abbassatore in curva 1) che ha concesso a Raul Fernandez di prendere subito del margine e andare in fuga nei primi giri costringendo gli altri a giocarsi non più della piazza d’onore.

Martinator, dopo aver passato il convalescente compagno di squadra Marco Bezzecchi, si è lanciato all’inseguimento di Fernandez recuperando un paio di secondi ma non avendo il tempo necessario per colmare l’ampio divario accumulato nelle fasi iniziali della corsa battagliando con gli altri. In ogni caso il 28enne di Madrid può ritenersi ampiamente soddisfatto per la gara odierna e per l’intero fine settimana inglese, in cui ha guadagnato punti pesanti su tutti gli avversari diretti in chiave iridata.

Il campione del mondo 2024 ha usufruito della pausa estiva per rigenerarsi sul piano mentale e fisico, dopo gli opachi risultati ottenuti tra Brno, Assen e Sachsenring causati in parte dalle conseguenze dell’incidente di Balaton Park. Adesso Martin sembra pronto ad affrontare una seconda metà di stagione da assoluto protagonista, in cui avrà la possibilità di gestire un discreto vantaggio sulla concorrenza in classifica generale.

Il centauro madrileno si trova infatti a +31 su Bezzecchi e a +40 su Marc Marquez (in mezzo c’è anche Ai Ogura a 37), che rappresentano per svariati motivi i due rivali più accreditati nella corsa al titolo. Il Mondiale è ancora lungo, considerando anche le Sprint, ma questa versione di Martinator rischia di mettere alle corde tutti gli altri candidati al trono iridato.