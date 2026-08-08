Raul Fernandez: “Sono contento per il feeling e per il passo”

Lo spagnolo Raul Fernandez occuperà la seconda casella nella griglia di partenza del GP della Gran Bretagna della MotoGP: a Silverstone l’iberico dell’Aprilia conquista la prima fila, preceduta soltanto dal connazionale Jorge Martin. Queste le parole dello spagnolo ai microfoni di TV8 HD.

Le sensazioni a caldo subito dopo la conclusione delle qualifiche: “Credo che abbiamo migliorato e veramente sono contento per il feeling, per il passo che ho, e come si si sta lavorando questa settimana dentro la squadra, si vede che è tutto abbastanza calmo. E’ una pista dove prima di venire ero sempre in dubbio, adesso sembra che vada bene, ma sono contento perché un’altra volta guidando da solo posso lottare per una bella posizione in griglia, adesso dobbiamo mantenere la tranquillità e pensare al modo più corretto per fare la Sprint“.

Sarà già molto importante la Sprint del pomeriggio: “Vediamo oggi, perché credo che anche per oggi sarà difficile avere la gomma al 100%. Non posso avere di più, dobbiamo stare calmi, è vero che dobbiamo provare a prendere un po’ di punti con Jorge, che sta guidando fortissimo“.