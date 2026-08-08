MotoGP, Ai Ogura non si sbilancia: “Sorpreso del terzo tempo. La Sprint Race? Forse andrò meglio nella gara lunga…”

Ai Ogura non si ferma più! Il giapponese, infatti, sorride dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Silverstone la moto di Noale sta facendo vedere ottime cose, tanto da monopolizzare l’intera prima fila, con le due moto del team Trackhouse grandi protagoniste e capaci nuovamente di inserirsi ai piani alti della classifica.

La pole position però è stata realizzata da Jorge Martin che ha fatto fermare i cronometri sull’1:56.160 con appena 21 millesimi su Raul Fernandez, mentre Ai Ogura si pizza in terza posizione a 189. Quarto Fabio Di Giannantonio a 255 millesimi dalla vetta, quinto Marco Bezzecchi a 296 mentre è sesto Marc Marquez a 367. Settimo tempo per Alex Marquez a 379 millesimi, ottavo Franco Morbidelli a 729, nono Pedro Acosta a 772 mentre è decimo Iker Lecuona a 1.162.

Dopo aver concluso la Q2 sulla pista inglese, il pilota del team Aprilia Trackhouse ha raccontato, come al solito con poche parole, le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Onestamente non mi aspettavo questo tempo per cui è un ottimo risultato. Non mi viene facile il time attack, quindi c’è ancora tanto lavoro da fare. La Sprint Race? Non so è molto difficile da dire in questo momento. Sembra che tutti vadano molto forte. Forse andrò meglio nella gara lunga, ma non è scontato”.

A questo punto la classe regina si prepara in vista della Sprint Race che scatterà alle ore 17.00 italiane (le ore 16.00 locali), mentre la gara di domani, come tradizione, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00.