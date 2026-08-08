MotoGP, orari warm-up e gara GP Gran Bretagna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si terrà a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Motomondiale e primo appuntamento dopo quasi un mese di sosta estiva. In MotoGP la lotta per il titolo è più aperta che mai e nella gara lunga della domenica verrà assegnato il punteggio pieno sulla velocissima pista inglese del Northamptonshire.

Occhi puntati su una nuova sfida totale tra Aprilia e Ducati, al netto di un possibile inserimento nelle posizioni di vertice del Pedro Acosta di turno. Dopo aver affrontato le vacanze da leader del campionato, Jorge Martin è consapevole di dover cambiare marcia per conservare il primato dagli attacchi dei vari Ai Ogura, Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Le tre gare del Motomondiale a Silverstone verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse in chiaro su TV8 in differita dalle ore 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

Domenica 9 agosto

Ore 10.40 Warm-up MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA DIFFERITE TV8

Domenica 9 agosto

Ore 15.10, Gara Moto2, Differita

Ore 17.00, Gara MotoGP, Differita

Ore 18.35, Gara Moto3, Differita