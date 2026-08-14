Quando la finale di Simona Quadarella oggi in tv, Europei nuoto 2026: orario esatto 1500 sl, n. di corsia, avversarie

Oggi, venerdì 14 agosto, Simona Quadarella sarà impegnata nella finale dei 1500 stile libero agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Nella vasca francese, l’azzurra è attesa per la conquista di un nuovo titolo, dopo aver centrato l’obiettivo negli 800 sl.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Quadarella si presenta coi favori del pronostico, godendo di un ottimo stato di forma e presentandosi all’appuntamento col miglior tempo delle batterie. Una heat che Simona ha nuotato in scioltezza, dando un’ottima impressione di sè.

L’azzurra dovrà guardarsi dalla tedesca Isabel Gose, rivale anche negli 800 sl e argento in quella prova. Probabile che le due monopolizzeranno l’attenzione, ma attenzione alla giovane classe 2009 russa Kseniia Misharina, che ha tenuto botta al ritmo di Quadarella nelle batterie fino ai 1000 metri, cedendo poi nell’ultima parte della prova.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA SIMONA QUADARELLA EUROPEI NUOTO 2026

Venerdì 14 agosto

19.56 1500 stile libero donne, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA SIMONA QUADARELLA FINALE 1500 SL EUROPEI 2026

Simona Quadarella sarà in corsia 4 nella finale dei 1500 stile libero donne, il cui inizio è previsto alle ore 19.56.

STARTLIST 1500 SL E AVVERSARIE SIMONA QUADARELLA

1 DE VALDES ALVAREZ Maria ESP 19 OCT 1998 16:18.54

2 JACKL Vivien HUN 17 OCT 2008 16:16.34

3 GOSE Isabel GER 9 MAY 2002 16:10.51

4 QUADARELLA Simona ITA 18 DEC 1998 16:05.28

5 MISHARINA Kseniia NAB 15 JAN 2009 16:08.71

6 VASILAKI Artemis GRE 20 OCT 2006 16:13.81

7 WERNER Maya GER 26 APR 2005 16:17.78

8 MARTINEZ GUILLEN Angela ESP 18 MAR 2004 16:22.43