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Nuoto

Nuoto, Italia bronzo con la 4×100 mista agli Europei. Grande frazione di Sara Curtis, vince la Russia

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3 ore fa

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Sara Curtis
Sara Curtis / Lapresse

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella 4×100 stile libero mista agli Europei di nuoto, siglando il nuovo record nazionale (3:20.80) per meritarsi il gradino più basso del podio alle spalle della Russia (3:19.95) e dei Paesi Bassi (3:20.09).

Carlos D’Ambrosio non è stato impeccabile al tuffo, ma nella vasca di ritorno ha recuperato e ha toccato in terza posizione (parziale di 47.86), cedendo un buon testimone a Thomas Ceccon, che alza il livello della nuotata, chiude in 47.56 e recupera un decimo nei confronti della lanciatissima Russia. Gli azzurri sono staccati di sette decimi dalla vetta a metà gara, quando c’è il cambio di genere.

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Sara Curtis è letteralmente indemoniata e recupera tutto lo svantaggio in una vasca, ma nel ritorno paga un po’ dazio rispetto a Daria Klepikova, tocca in 51.79 e l’Italia è seconda a 0.28 dalla Russia. Ultimi 100 metri nelle braccia di Emma Virginia Menicucci, che prova a tenere botta (53.59), ma si stacca dalla Russia e subisce il sorpasso dal fenomeno olandese Marrit Steenbergen, che per appena 14 centesimi non ha regalato il titolo alle oranje.

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