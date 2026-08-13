Quando la finale di Francesco Pernici oggi, Europei atletica 2026: orario preciso 800 metri, avversari, tv, streaming

La finale degli 800 metri maschili agli Europei di atletica di Birmingham si prepara a essere uno degli appuntamenti più attesi della rassegna. La sfida è in programma questa sera, giovedì 13 agosto, alle 22:28 italiane (21:28 locali).

Tra i protagonisti ci sarà Francesco Pernici. Il 23enne bresciano, neo-primatista italiano, ha conquistato la finale al termine di una semifinale folle. Come da tradizione, l’azzurro ha imposto un ritmo forsennato da front runner, guidando la gara fino agli ultimi 80 metri.

Nel penultimo atto Pernici è stato superato da quattro avversari e ha chiuso quinto, ma il crono di 1:43.84 gli è valso il pass per la finale grazie ai tempi di recupero: quinto miglior tempo complessivo delle semifinali. Per lui è il secondo crono più veloce in carriera, dopo l’1:43.60 corso a Nancy il 3 luglio, quando ha demolito il record italiano di Marcello Fiasconaro, imbattuto da 53 anni.

Il livello della finale sarà altissimo. Nella stessa semifinale di Pernici, l’irlandese Mark English ha corso in 1:43.49, stabilendo il nuovo record dei Campionati Europei e cancellando un primato che resisteva dal 1978. Stasera, dunque, si corre per la storia.

Gli Europei di atletica 2026 saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.15 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

QUANDO LA FINALE DI FRANCESCO PERNICI EUROPEI ATLETICA 2026 OGGI

Giovedì 13 agosto

22.28 800 metri (maschile), finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST FINALE FRANCESCO PERNICI EUROPEI ATLETICA 2026

2 Mohamed Attaoui ESP 1:42.04 1:43.82

3 Marino Bloudek CRO 1:44.01 1:44.63

4 Corentin le Clezio FRA 1:43.80 1:43.80

5 Max Burgin GBR 1:42.29 1:42.98

6 Mark English IRL 1:42.97 1:42.97

7 David Barroso ESP 1:43.60 1:43.60

8 Ben Pattison GBR 1:42.27 1:43.34

9 Francesco Pernici ITA 1:43.60 1:43.60