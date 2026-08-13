Quando la finale di Eloisa Coiro agli Europei? Orario, programma, tv, elenco delle avversarie

Eloisa Coiro sarà una delle dieci protagoniste della finale degli 800 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, che si terrà nella serata di venerdì 14 agosto (ore 22.46 italiane) all’Alexander Stadium di Birmingham. L’Italia verrà dunque rappresentata da un’atleta nella gara di chiusura del day-5, che rappresenta uno degli eventi clou dell’intera rassegna continentale.

La 25enne romana si è già tolta la soddisfazione di battere lo storico record nazionale di Gabriella Dorio, correndo in 1:57.56 al primo turno e confermandosi ad alti livelli anche in semifinale con un crono di 1:57.74 che le ha garantito l’accesso all’ultimo atto. In finale l’obiettivo massimo sulla carta potrebbe essere il quarto posto, dovendo fronteggiare tre stelle globali come la svizzera Audrey Werro (sempre più vicina al record del mondo), la britannica Keely Hodgkinson e la neerlandese Femke Broeders-Bol.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming, le avversarie di Eloisa Coiro nella finale degli 800 metri agli Europei di Birmingham. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ELOISA COIRO AGLI EUROPEI

Venerdì 14 agosto

Ore 22.46 Finale 800 metri, con Eloisa Coiro – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PARECIPANTI FINALE 800 METRI AGLI EUROPEI

Keely Hodgkinson (Gran Bretagna: 1:54.33, 1:54.33)

Femke Broeders-Bol (Paesi Bassi: 1:55.60, 1:55.60)

Eloisa Coiro (Italia: 1:57.56, 1:57.56)

Valentina Rosamilla (Svizzera: 1:58.16, 1:58.16)

Clara Liberman (Francia: 1:58.19, 1:58.19)

Jemma Reekie (Gran Bretagna: 1:55.61, 1:58.41)

Anais Bourgoin (Francia: 1:55.65, 1:55.65)

Veronica Vancardo (Svizzera: 1:58.20, 1:58.20)

Gabija Galvydyte (Lituania: 1:57.96, 1:58.28)

Audrey Werro (Svizzera: 1:53.80, 1:53.80)

PROGRAMMA FINALE ELOISA COIRO EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.