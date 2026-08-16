Quando la finale di Benedetta Pilato oggi, Europei nuoto 2026: orario esatto 50 rana, n. di corsia, avversarie, tv

Benedetta Pilato sarà una delle grandi protagoniste della finale dei 50 rana donne degli Europei 2026 di nuoto a Parigi. La pugliese si presenta ai nastri di partenza della gara col miglior tempo di ingresso, in attesa che ufficialmente l’elenco delle finalista si definisca.

Ci sarà infatti una situazione curiosa. La lituana Kotryna Teterevkova e la russa Ralina Giliazova saranno costrette a uno spareggio al termine delle heat di stamane, dopo che il primo scontro diretto tra loro è terminato nuovamente con un riscontro ex aequo di 30″43. Pertanto, tutto da rifare quest’oggi.

Pilato, comunque, è già consapevole delle rivali più temibili che dovrà considerare, ovvero l’estone Eneli Jefimova e la campionessa del mondo in carica, nonché primatista mondiale, Ruta Meilutyte. Si spera che l’azzurra sappia confermare la superiorità emersa in finale.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA BENEDETTA PILATO OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Domenica 16 agosto

18.35 50 rana, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.15, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.30-21.30, Sky Sport Max (206) 9.30-11.30 e 18.30-21.25.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.

CORSIA BENEDETTA PILATO FINALE 50 RANA EUROPEI 2026

La definizione ufficiale della corsia di Benedetta Pilato sarà determinata dallo spareggio in mattinata che si disputerà sul finire delle batterie tra la lituana Kotryna Teterevkova e la russa Ralina Giliazova. Tuttavia, è altamente probabile che l’azzurra sarà in corsia 4 nella finale che avrà inizio alle ore 18.35.

STARTLIST FINALE 50 RANA E AVVERSARIE BENEDETTA PILATO

Da definire l’elenco completo, per quanto detto dello spareggio tra la lituana Kotryna Teterevkova e la russa Ralina Giliazova.