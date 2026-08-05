Quando corre Kelly Doualla oggi ai Mondiali U20: orario esatto, n. di corsia, avversarie, tv

Kelly Doualla sarà impegnata nelle batterie dei 100 metri ai Mondiali U20 di atletica, che incominciano nella giornata odierna a Eugene (Oregon, USA). Dopo aver trionfato agli Europei U18 con il folgorante tempo di 11.14 (seconda italiana di sempre a livello assoluto, alla pari con Manuela Levorato), la 16enne lombarda si cimenterà nella rassegna iridata giovanile, fronteggiando rivali più grandi anche di un paio di anni. Senza pressioni, ma con grande entusiasmo e voglia di migliorare, l’azzurra cercherà di ben distinguersi e di essere protagonista su una delle piste più veloci del mondo.

L’allieva di coach Walter Monti è stata inserita nell’ottava e ultima batteria: l’appuntamento è alle ore 20.36 italiane (le 11.36 locali) di oggi, mercoledì 5 agosto. La Campionessa d’Europa U20 correrà in corsia 5, con il miglior accredito della propria serie: accederanno in semifinale le prime tre classificate di ogni batteria e i tre migliori tempi di ripescaggio. Missione assolutamente alla portata della nostra portacolori, per poi tornare in pista nella notte a caccia dell’atto conclusivo.

L’avversaria più accreditata della batteria sarà la tedesca Lena Anochili (corsia 1, 11.26 di personale), poi a seguire, in base a quanto visto durante la stagione, figurano la greca Apostolia Antonatou (11.46), Aniya Nurse dalle Barbados (11.42), la svizzera Mara Schwitter (11.59). Saranno della partita, ma sulla carta un gradino sotto, anche la cipriota Katerina Karagianni (11.64), la malese Izzatul Ahmad (11.71) e la rumena Ana-Maria Dogan (11.75).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della batteria dei 100 metri ai Mondiali U20 con Kelly Doualla. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Eugene sono nove ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO KELLY DOUALLA MONDIALI U20 OGGI

Mercoledì 5 agosto

Ore 20.36 100 metri, batterie

PROGRAMMA KELLY DOUALLA MONDIALI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.