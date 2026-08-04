Kelly Doualla ai Mondiali U20 per stupire: contro avversarie più grandi di 2 anni, a Eugene può andare veloce

Kelly Doualla ha tutte le carte in regola per distinguersi sui 100 metri ai Mondiali U20 di atletica, che si disputeranno a Eugene (USA) dal 5 al 9 agosto. La 16enne lombarda sarà una delle punte di diamante dell’Italia, dopo aver trionfato agli Europei U18 con l’eccellente tempo di 11.14 ed essere diventata la seconda italiana di sempre a livello assoluto alla pari con Manuela Levorato e alle spalle solo della primatista Zaynab Dosso, 11.01).

La fantastica prestazione offerta a Rieti ha collocato l’azzurra al sesto posto della entry-list in vista della rassegna iridata di categoria (basandosi sui riscontri stagionali) e, su una pista molto veloce come quella in Oregon, potrebbe ulteriormente migliorarsi ed entrare ancora di più in una nuova dimensione internazionale. Lo stato di forma esibito allo Stadio Guidobaldi fa ben sperare in vista di questo appuntamento, dove affronterà avversarie più grandi di uno o due anni.

La Campionessa d’Europa U20 dovrà correre senza particolari pressione, con il solo obiettivo di fare bene e di offrire il meglio di sé, senza l’ansia di firmare il tempo a effetto o di conquistare una medaglia. La favorita sempre essere la giamaicana Shanoya Mikalia Douglas (10.98 per la classe 2007). La caraibica ha distanziato le statunitensi Mia Maxwell (11.08) e Mariah Maxwell (11.11), due gemelle del 2007 molto attese negli USA e in lizza per il podio.

Attenzione anche ad Athaleyha Hinckson dalla Guyana (11.10) e alla svizzera Xenia Buri, classe 2008 che risulta la migliore europea proprio davanti alla nostra portacolori. Alle spalle di Doualla si inseriscono la nigeriana Oluebube Ezechukwu (11.15), l’australiana Zara Hagan (11.16), la giamaicana Theianna-Lee Terrelonge (11.18), la tedesca Emma Goretzka (11.19) e la giamaicana Natrece East (11.21).