LIVE Atletica, Mondiali U20 2026 in DIRETTA: subito Kelly Doualla!

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che va in scena ad Eugene in Oregon. Il futuro dell’atletica mondiale si ritrova da oggi a Eugene, nello scenario prestigioso dell’Hayward Field, per la ventunesima edizione dei Mondiali Under 20. La rassegna, in programma fino a domenica 9 agosto, celebra i quarant’anni dalla prima edizione con numeri da record: oltre 1800 atleti di 147 Paesi e una squadra italiana composta da 64 convocati, il contingente azzurro più numeroso di sempre. La prima giornata proporrà un programma già molto ricco, con batterie, qualificazioni e quattro titoli da assegnare nella notte italiana.

L’Italia arriva in Oregon con una generazione particolarmente competitiva, costruita anche attraverso i successi agli Europei Under 18 di Banska Bystrica 2024 e agli Europei Under 20 di Tampere 2025. Il debutto sarà affidato alle 19.00 italiane a Rita Manfredini, impegnata nei 100 ostacoli dell’eptathlon. La portacolori della Fratellanza 1874, campionessa italiana juniores con 5306 punti, tornerà poco dopo in pedana nell’alto e completerà la prima parte della prova multipla con peso e 200 metri nella sessione notturna.

Uno dei momenti più attesi arriverà alle 19.54 con le batterie dei 100 metri femminili. L’Italia schiererà Kelly Doualla, una delle stelle più luminose della spedizione azzurra, e Carlotta Suppini. Doualla, ancora allieva, si presenta con l’11.14 realizzato vincendo gli Europei Under 18 di Rieti, tempo che la colloca ai vertici anche della categoria superiore. La concorrenza sarà però eccezionale: la giamaicana Shanoya Douglas guida le liste con 10.98, mentre le gemelle statunitensi Mia e Mariah Maxwell vantano rispettivamente 11.08 e 11.11. Le eventuali semifinali sono previste alle 3.05 della notte italiana.

Grande curiosità anche per la nuova staffetta 4×400 mista, specialità che farà il proprio esordio nel programma dei Mondiali Under 20. Le batterie scatteranno alle 19.22, mentre l’eventuale finale è già collocata alle 5.50. L’Italia proverà a inserirsi subito nella lotta per le posizioni di vertice, affidandosi a un settore del giro di pista che negli ultimi anni ha prodotto diversi giovani di interesse internazionale. Nelle qualificazioni del giavellotto maschile saranno impegnati Leonardo Di Mugno e Pietro Villa, inseriti nel gruppo A delle 19.03, con possibile passaggio al gruppo B delle 20.20 in base alla composizione definitiva. Villa, campione europeo allievi nel 2024, si presenta con il 73,37 ottenuto alla Coppa Europa invernale di Nicosia, ottava misura tra gli iscritti. Di Mugno ha invece superato per la prima volta i 70 metri in stagione, arrivando a 71,04. Entrambi possono puntare alla finale in una gara che richiederà solidità fin dai primi lanci.

Il settore della velocità maschile entrerà in scena alle 20.44 con le batterie dei 100 metri. Le due maglie azzurre saranno assegnate tra Edwin Fermin Galvan, Daniele Orlando e Leonardo Pratali, tutti scesi in stagione tra 10.35 e 10.37. Il riferimento mondiale sarà il giamaicano Gary Card, capace di correre in 9.93 nel corso del 2026 e candidato a diventare uno dei grandi protagonisti dell’intera manifestazione. Le semifinali sono fissate alle 3.30 italiane. Alle 21.40 toccherà alle qualificazioni del lungo femminile, con Viola Canovi e Alessandra Gelpi. Le due azzurre arrivano a Eugene separate da appena due centimetri nei rispettivi primati stagionali: 6,27 per Canovi e 6,29 per Gelpi. Per entrambe l’obiettivo iniziale sarà superare il turno, in una gara nella quale anche la regolarità dei salti potrà diventare decisiva.

Il mezzofondo azzurro avrà subito un doppio banco di prova. Alle 21.43 Valerio Ciaramella sarà al via delle batterie degli 800 maschili, forte dell’1:48.67 realizzato in stagione. Alle 22.35 spazio invece agli 800 femminili con Giulia Macchi e Caterina Caligiana. Macchi ha corso in 2:03.05, settimo tempo italiano Under 20 di sempre, mentre Caligiana si presenta con 2:05.91 e con il bronzo conquistato all’Eyof 2025. La leader delle liste è la slovena Ziva Remic, scesa a 1:59.64.

Tra le pedane, attenzione anche ad Antony Del Pioluogo, impegnato alle 22.15 nelle qualificazioni del peso maschile. Il friulano, argento agli Europei Under 18, vanta un personale di 18,45 con l’attrezzo da sei chilogrammi e proverà a guadagnarsi l’accesso alla finale delle 4.45. Nella notte entrerà in gara anche Letizia Paolatto, attesa dalle qualificazioni dell’asta alle 3.00 con un primato stagionale di 4,05. Le prime medaglie verranno assegnate soprattutto nella seconda sessione. Alle 4.53 andrà in scena la finale dei 5000 femminili con Sofia Ferrari e Mimosa Miari Fulcis. Ferrari, campionessa italiana Under 20 sia sui 3000 sia sui 5000, vanta un personale di 16:11.29; Miari Fulcis, tricolore juniores di cross, ha corso in 16:14.70. Alle 5.20 sarà invece il turno della finale maschile, con Alessandro Santangelo, sceso per la prima volta sotto i quattordici minuti grazie al 13:56.18 stagionale.

Il programma internazionale offrirà fin dalle prime ore diversi nomi da osservare con attenzione. Oltre a Shanoya Douglas, Gary Card e alle gemelle Maxwell, Eugene lancerà la sfida tra molte delle promesse destinate ad affacciarsi rapidamente anche nel circuito assoluto. Lo statunitense Quincy Wilson, campione olimpico con la 4×400 a soli sedici anni, sarà uno dei volti simbolo della rassegna, anche se il suo debutto individuale arriverà più avanti. Per l’Italia l’obiettivo della giornata inaugurale sarà costruire slancio, superando il maggior numero possibile di turni e provando già a inserirsi nelle finali del mezzofondo e della staffetta mista. Doualla rappresenta il nome più atteso, ma il valore della spedizione azzurra risiede soprattutto nella sua profondità. Eugene sarà il primo grande esame mondiale per una generazione ambiziosa, chiamata a confermare sul palcoscenico iridato quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni europee.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che va in scena ad Eugene in Oregon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00 con la sessione mattutina, dalle 3.00 la sessione principale. Buon divertimento a tutti.