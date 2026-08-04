Atletica, Mondiali U20 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Di Fabio favorita nella marcia, Doualla e Succo outsider di lusso

Iniziano domani a Eugene i Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2026, in programma da mercoledì 5 a domenica 9 agosto nello stesso impianto (Hayward Field) che aveva già ospitato nel 2022 la rassegna iridata assoluta. La Nazionale italiana si presenta in Oregon con un gruppo di 64 atleti, tra cui spiccano alcuni dei prospetti più interessanti del movimento azzurro per il futuro.

Il Bel Paese non si è mai spinto oltre i tre podi in una singola edizione dei Mondiali juniores, quindi il sogno sarebbe quello di arrivare a quattro potendo contare sulla qualità di una generazione già capace di vincere il medagliere degli Europei U18 di Banska Bystrica 2024 e degli Europei U20 di Tampere 2025. Emergere a livello globale è però molto più difficile e ogni singola medaglia rappresenta una vera impresa soprattutto in alcune specialità, che vedono la presenza di atleti già capaci di performare in maniera egregia anche a cospetto dei senior.

Fari puntati in chiave azzurra sulla marcia, con Serena Di Fabio che va considerata probabilmente l’unica vera grande speranza di vittoria dell’intera spedizione tricolore. La diciottenne abruzzese arriva in America da primatista europea U20 e detentrice della miglior prestazione mondiale juniores dell’anno sui 5000 metri grazie allo straordinario 20:42.74 firmato un mese fa a Caorle per dominare i Campionati Italiani di categoria. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della teatina classe 2007, già argento la scorsa estate sulla doppia distanza agli Europei U20, potendo contare su un margine di quasi un minuto sulla francese Chloe Le Roch nelle liste stagionali.

Italia che proverà a raccogliere delle medaglie sempre nella marcia anche con Beatrice Palmonari (quinto accredito) e nella gara maschile sui 10.000 metri sia con Alessio Coppola (oro agli Europei U18 del 2024) che con Nicolò Vidal (oro agli EYOF 2025), iscritti rispettivamente con il terzo ed il nono tempo d’ingresso. Le chance azzurre comunque non finiscono qui, infatti c’è grande attesa per seguire il percorso delle allieve Kelly Doualla nei 100 metri e Alessia Succo nei 100 ostacoli, entrambe pronte ad una nuova sfida da outsider di lusso con ambizioni di finale (ed il sogno di salire sul podio) dopo aver vissuto recentemente gli Europei U18 di Rieti da stelle principali della manifestazione.

Possono provarci per una medaglia anche Daniele Inzoli nel salto in lungo, Francesco Crotti nel triplo, Francesco D’Angelo nel disco, Pietro Villa nel giavellotto, Anita Nalesso nel peso, Alessandro Casoni nei 1500 metri e Leonardo Scalon nell’asta, partendo però dalla seconda o terza fila in un’ipotetica griglia. Capitolo a parte per le staffette, con gli azzurri che hanno le carte in regola per dimostrarsi competitivi specialmente nella 4×100 femminile e nella 4×100 mista.